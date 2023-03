Powiat radzyński. 52-latek utonął w rowie melioracyjnym

Ludzie, worki, rękawiczki i... zrobiło się czysto. W Zamościu wzięli się za wiosenne porządki

Co można znaleźć podczas spaceru po lesie? Np. opakowanie po lakierze do włosów, puste puszki, worki, papiery, nawet stare buty, plastikowe rury i mnóstwo innych śmieci. Niestety. Takie właśnie „gadżety” lądowały w workach podczas akcji „Sprzątamy las wokół nas” zorganizowanej we wtorek nad zalewem i w pobliskim lesie w Zamościu.