W Chotyłowie zginął motocyklista

Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór. Kierujący motocyklem, którzy jak wstępnie ustalili policjanci posiadał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze. Najpierw uderzył w krawężnik, a następnie w drzewo.

To kolejny, śmiertelny wypadek w ostatnich dniach z udziałem kierującego jednośladem w naszym regionie.

W miniony piątek przy ulicy Zemborzyckiej Lublinie po zderzeniu z fiatem zginął 24–latek.