Powiat da grunt gminie, gmina policji i będzie posterunek. Mieszkańcy mają wątpliwości

Jeszcze jesienią zeszłego roku wójt Niedrzwicy Dużej zwrócił się do władz powiatu lubelskiego, by te podzieliły swoją działkę i wyodrębnioną część gruntu – około 500 mkw. – przekazały gminie. W ten sposób powstanie miejsce, na którym zaplanowano siedzibę policji. Podział nieruchomości już został przez wójta zatwierdzony. Teraz kolej na powiatowych radnych, którzy na czwartkowej sesji będą zastanawiać się, czy przegłosować zgodę na darowiznę.

Chodzi o teren przy ul. Krótkiej w Niedrzwicy Dużej.

– Posterunek będzie inwestycją policji, gmina przekaże grunt pod budowę i zapewne będziemy wspierać ją finansowo, ale jeszcze nie ma kosztorysu inwestorskiego, więc nie mogę powiedzieć o kwotach. Aktualnie jest wybierany projekt planowanego budynku tak, by był zgodny z naszym planem zagospodarowania – mówi Ryszard Golec, wójt Niedrzwicy Dużej, który dodaje, że to będzie powrót policjantów, bo posterunek był w miejscowości do 2012 roku i został zlikwidowany.

– Przez ten czas miejscowość bardzo się zmieniła. Mieszka tu ponad 4,5 tysiąca osób, powstają kolejne domy. Zmienił się charakter i natężenie ruchu na S-19. Policjanci są tu coraz bardziej potrzebni. Teraz najbliższy komisariat jest w Bełżycach – mówi wójt.

– Kogo by pani nie zapytała, to każdy powie, że powstanie siedziby policji jest dobrym pomysłem i obecność policjantów będzie działała prewencyjnie. Ale musi być dyżur całą dobę, a nie tylko w dzień. Wiadomo, że to stworzy koszty, jednak to obecność policjantów, także w nocy, będzie sensownym rozwiązaniem – uważa jeden z przedsiębiorców, który od dwudziestu lat ma w Niedrzwicy firmę. Działka, na której ma powstać posterunek, znajduje się w jej okolicy.

– Generalnie jestem za, ale nie w tym miejscu. W ogóle w Niedrzwicy Dużej jest ciasno. Na ul. Krótkiej, zwłaszcza w soboty rano, nie ma gdzie zaparkować. Tu jest dużo sklepów, ludzie robią zakupy, jest warzywniak. Szkoda, że nikt nie pomyślał o budynku po sklepie meblowym. Chyba pół roku stał pusty. Jako podatnik uważam, że adaptacja by była lepsza niż budowa nowego posterunku – komentuje mieszkaniec, który w okolicy prowadzi działalność i ocenia, że w ostatnich latach miejscowość jest bezpieczna, sam nigdy nie potrzebował wzywać policji. Słyszał o włamaniu do sąsiadów, ale to było dobrych kilka lat temu.

Budowa siedziby posterunku, w którym policjanci mają jedynie dyżurować a nie pełnić całodobową służbę, ma się zacząć w tym roku i zakończyć w przyszłym.

Lokalizację przy ul. Krótkiej wskazała gmina, a policjanci ją zaakceptowali. Była jeszcze rozpatrywana nieruchomość przy ul. Bełżyckiej, ale tamtejszy budynek nie spełniał wymogów inwestora. Stanęło na zabudowaniu pustej działki. Teraz na części powiatowej jest teren zielony, należący do ośrodka zdrowia, ale na gminnej działa parking.

Jak wyjaśniają władze gminy, kierowcy będą mieli możliwość parkowania przy ul. Kościelnej. Na targowisko przy ul. Kościelnej przeniosą się handlowcy, który teraz przy ul. Krótkiej otwierają stoisko z warzywami.