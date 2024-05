Trenerski dwugłos po meczu Wisły Płock z Motorem Lublin

Trenerzy o spotkaniu

Dariusz Żuraw (Wisła Płock)

- Moim okiem bardzo taktyczny mecz. Dwa zespoły, które wiedziały, co mają robić, miały plan na ten mecz. Motor dobrze operował piłką, my staraliśmy się wykorzystać boczne sektory. Widzieliśmy, że Motor gra intensywnie i kluczem do trzech punktów było to, żeby nie dopuszczać Motoru do sytuacji. To zespół naprawdę groźny. W pierwszej połowie muszę powiedzieć, że piłkarsko dla mnie najlepszy zespół w lidze, z którym się mierzyliśmy. Chwała chłopakom, że zrealizowali plan taktyczny, że wykorzystali te sytuacje, gdy Motor złapał słabszy moment i dowieźliśmy to do końca. Mamy serię trzech meczów. Tak sobie założyliśmy po spotkaniu z Arką, że mamy sześć finałów. Trzy za nami, trzy przed nami. Cieszymy się, ale od jutra będziemy się przygotowywać do meczu z Odrą, bo będzie tak samo ważny, jak ten dzisiaj.