Mecz o "sześć" punktów dla rywali. Motor Lublin minimalnie przegrywa w Płocku

Obie drużyny w ligowej tabeli dzielił tylko punkt. Zarówno goście, jak też gospodarze w tym sezonie mają ambitny plan zakwalifikowania się do strefy barażowej, której celem jest awans do PKO BP Ekstraklasy. Udziałem w walce o awans zainteresowane są także GKS Katowice, GKS Tychy, Wisła Kraków i Górnik Łęczna. W weekendowej serii spotkań swoje mecze wygrały drużyny z Łęcznej i Katowic, przegrała z Tychów. Z kolei Biała Gwiazda swoje spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec rozegra dopiero w poniedziałkowy wieczór. W takich okolicznościach zdobycie przez Motor kompletu punktów w Płocku premiowało go awansem z zajmowanego dotychczas siódmego miejsca na czwarte i powrót do strefy barażowej.

Piotr Ceglarz i spółka pojechali do Płocka z zamiarem walki o zwycięstwo. W pierwszej połowie więcej z gry mieli goście i to oni wypracowali dwie okazje strzeleckie. W 16 minucie z dystansu uderzył Mathieu Scalet, ale niestety niecelnie. Groźną sytuację przyjezdni mieli w 20 minucie, kiedy Kamil Wojtkowski trafił w światło bramki. Bramkarz Wisły był na posterunku i nie miał problemów z odbiciem tego strzału. W odpowiedzi groźnie zza pola karnego strzelali gospodarze, ale pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

W 48 minucie groźny strzał gości odbił Bartłomiej Gradecki. W 52 minucie spotkanie zostało przerwane. Powód? Zadymienie boiska i słaba widoczność spowodowane odpalonymi racami na trybunach za bramką Kacpra Rosy. Po raz drugi, z tego samego powodu, mecz został przerwany w 64 minucie. Tym razem przerwa w grze trwała niecałe półtorej minuty.

Zwycięskiego gola strzelił dla gospodarzy Jakub Grić. Słowak przymierzył z około 20 metrów z odbitej od obrońcy Motoru piłki. Futbolówka musnęła jeszcze słupek i wpadła do siatki. W 88 minucie golkiper gości obronił strzał rezerwowego Jespera Westermarka. Mimo przedłużenia meczu aż o dziewięć minut lublinianie nie zdołali doprowadzić do remisu.