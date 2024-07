Pałac po wielkim remoncie. A co z parkiem?

Niedawno ogromny pałacowy gmach odzyskał dawny blask za sprawą modernizacji, która kosztowała blisko 30 mln zł. Z tego, ponad 20 mln zł dała Unia Europejska. Ale zabytek otoczony jest rozległym parkiem ze starymi drzewami. – Będę namawiał współpracowników, by jak najszybciej przygotować projekt parku, by to miejsce było najwygodniejsze dla mieszkańców - zapowiada burmistrz Jakub Jakubowski.

Jednocześnie przyznaje, że jego poprzednik Jerzy Rębek (PiS) zostawił tylko dokumentację projektową na prace w Oranżerii. – Niestety, nie możemy składać wniosków w konkursach dotacyjnych, bo nie mamy projektów. Dlatego musimy brać się do roboty- podkreśla Jakubowski. Niewykluczone, że samorząd zaciągnie kredyt na przygotowanie takiego projektu. – Bo takie dokumentacje robi się za własne pieniądze, nie ze środków zewnętrznych- przypomina burmistrz.

O tym, jak będzie wyglądać park, zdecydują w dużej mierze mieszkańcy. – Będziemy rozdawać ankiety dotyczące m.in. kultury. Na tej podstawie opracujemy diagnozę i strategię- tłumaczy Jakubowski. Ale radzyńska młodzież już zwraca uwagę, że w parku trzeba wyrównać alejki, bo jest tam pełno nierówności. – Na pewno nie wytniemy tu drzew. Będzie to miejsce do odpoczynku. Ale gawrony i kawki może uda się przesiedlić- przyznaje burmistrz. Gdy powstanie projekt, samorząd postara się o zewnętrzne dofinansowanie takiej inwestycji.

Poprzednie władze pierwotnie chciały wraz z pałacem rewitalizować park. Były burmistrz Jerzy Rębek (PiS) przedstawiał nawet wizje reprezentacyjnego salonu ogrodowego typu włoskiego z fontanną o powierzchni ok.1,8 ha. Ostatecznie jednak, miasto zrezygnowało z tego. Bo dotacja w wysokości 1 mln zł okazała się za mała. A potencjalny inwestor życzył sobie blisko 3 mln zł.