Marcin Wójcik bawi i edukuje – został ambasadorem otoNoclegi.pl!

Marcin Wójcik, jeden z najpopularniejszych polskich kabareciarzy, który zwykle rozśmiesza Polaków do łez, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i został ambasadorem nowego serwisu noclegowego otoNoclegi.pl. Tym razem jednak żarty na bok – Marcin będzie edukował turystów i właścicieli obiektów noclegowych o tym, dlaczego warto rezerwować bezpośrednio przez otoNoclegi.pl.

Podróżuję prawie 200 dni w roku po Polsce i nie mogłem uwierzyć, że niektóre serwisy zabierają nawet połowę zarobku właścicielom obiektów noclegowych albo obciążają turystów dziwnymi opłatami technicznymi – tłumaczy Marcin Wójcik.

Marcin to dla nas idealny ambasador, jest aktywnym podróżnikiem, uwielbia góry i z humorem potrafi opowiedzieć o problemach naszego rynku noclegowego – mówi Anna Kryjer, Dyrektor Zarządzająca OtoNoclegi.pl – Po prostu nie mogliśmy trafić lepiej!

Żarty żartami, ale wielu właścicieli nie wie, że może oferować niższe ceny za pobyt niż w globalnych serwisach rezerwacyjnych. Decyzją TSUE serwisy bookingowe nie mogą zmuszać właścicieli noclegów do utrzymywania jednakowych cen na każdej platformie. W OtoNoclegi.pl turyści rezerwują bezpośrednio, bez prowizji, więc gospodarze mogą im zaoferować znacznie lepsze stawki za nocleg - dodaje Anna Kryjer.

Kilka słów o otoNoclegi.pl

Za serwisem otoNoclegi.pl stoi zgrana ekipa specjalistów, którzy od kilkunastu lat działają na polskim rynku turystycznym. W tym czasie zrealizowali projekty dla wielu znanych marek, więc dobrze wiedzą, jak sprawić, by rezerwacja noclegu była nie tylko tania, ale również bezpieczna i szybka. Warto też zaznaczyć, że OtoNoclegi.pl to także nowoczesne podejście do kontaktu i wsparcia. Zespół serwisu aktywnie pomaga w promocji obiektów noclegowych, a biuro obsługi klienta jest dostępne, gotowe do pomocy i otwarte na potrzeby użytkowników. Bez zbędnej biurokracji, za to z dużą dawką ludzkiego podejścia.

Dzięki współpracy z Marcinem Wójcikiem, otoNoclegi.pl mają ambicję pokazać, że lokalne rozwiązania mogą być najlepszą odpowiedzią na wysokie ceny globalnych platform. Serwis rozwija się dynamicznie, stale poszerzając bazę obiektów z całej Polski – od nadmorskich pensjonatów, przez klimatyczne domki w górach, po atrakcyjne obiekty noclegowe z lubelszczyzny np. poszerzając ofertę noclegów w Kazimierzu Dolnym czy pobliskim Nałęczowie.

Marcin już szykuje kolejne żarty na temat absurdalnych prowizji, więc obserwujcie otoNoclegi.pl – będzie wesoło i edukacyjnie!