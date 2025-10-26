Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. niedziela, 26 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rolnik Roku

Styl życia - Plotki i ciekawostki

Dzisiaj
17:55
Strona główna » Rozrywka » Styl życia - Plotki i ciekawostki

Cichopek i Kurzajewski pobrali się na Lubelszczyźnie. Gwiazdy bawiły się w Urszulinie

Autor: Zdjęcie autora rs
Udostępnij A A
Wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego na Lubelszczyźnie
Wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego na Lubelszczyźnie (fot. Alexa&Fonzy/FB)

W położonej w powiecie włodawskim gminie Urszulin, w sercu Poleskiego Parku Narodowego, w sobotę pobrali się popularni celebryci, telewizyjni prezenterzy - Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. W uroczystości wzięło udział wiele znanych osób ze świat showbiznesu.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Ślub młodej pary odbył się w sobotę, 25 października, z dala od zgiełku warszawskich salonów - w malowniczych okolicach pojezierza łęczyńsko-włodawskiego. Na wesele zorganizowane w otoczonym zieloną hotelu Drob, zamkniętym tego dnia dla osób postronnych, przyjechało wiele znanych osób. Widziano m.in. braci Mroczków, Mateusza Kusznierewicza, Jana Klimenta, Apoloniusza Tajnera, Edwarda Miszczaka z Anną Cieślak, Mateusza Gesslera, Monikę Pyrek z mężem, Jacka Kurskiego z żoną Joanną, podobno była również Beata Mazurek - łącznie ok. 140 osób.

Młoda para zdążyła zamieścić już kilka wpisów w mediach społecznościowych, w których wspomina ślub i wesele. - Nie mogliśmy wyobrazić sobie piękniejszego miejsca, by powiedzieć sobie TAK - napisali nowożeńcy dziękując m.in. hotelowi z Urszulina, a także firmie od dekoracji oraz osobom pomagającym w organizacji przyjęcia. 

Pod wpisami pojawiły się już dziesiątki komentarzy z gratulacjami i komplementami. - Cudowna para! Jestem pod wrażeniem waszej miłości. Taka prawdziwa, taka szczera i taka wielka ,że to po prostu widać i czuć - napisała na instagramie pani Katarzyna. 

 

 

Dla tych, którzy nie widzą kim są nowożeńcy - Katarzyna Cichopek (43 l.) to gwiazda serialu M jak Miłość, aktorka, tancerka i prezenterka telewizyjna. W 2008 roku wyszła za tancerza Marcina Hakiela, z którym wygrała telewizyjny program "Taniec z gwiazdami". Mają razem dwoje dzieci. W roku 2022 rozwiodła się z nim, a trzy miesiące później potwierdziła związek z dziennikarzem Maciejem Kurzajewskim.

Pan młody (52 l.) to z kolei pochodzący z Kalisza dziennikarz sportowy oraz prezenter radiowo-telewizyjny. Prowadził m.in. Kawę czy herbatę i Pytanie na śniadanie, relacjonował również zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Prywatnie od 1996 do 2020 roku był mężem innej prezenterki telewizyjnej, Pauliny Smaszcz, z którą ma dwóch synów. Od 25 października jego żoną jest Katarzyna Cichopek.

(fot. Katarzyna Cichopek/Instagram)

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
wesele Urszulin katarzyna cichopek ślub celebryci maciej kurzajewski

Pozostałe informacje

Przedstawiciele Monogo Lubelskie Perła Polski w mistrzostwach świata w Chile nie wywalczyli medali

Kolarze Monogo Lubelskie Perła Polski bez medalu mistrzostw świata

Mistrzostwa świata w kolarstwie torowym, które rozgrywane były w chilijskim Santiago nie ułożyły się po myśli zawodników Monogo Lubelskie Perła Polski.
Hetman rozbił kolejnego rywala

Siedem goli Hetmana, Orlęta Spomlek zdobyły twierdzę Janów i helikopter na derbach Tanew - Łada

Piłkarze Hetmana Zamość zanotowali w niedzielę kolejne zwycięstwo. Tym razem bez problemów pokonali MKS Ruch Ryki aż 7:0.
Ulica Wyzwolenia

Ulica Wyzwolenia do przebudowy. Miasto znów szuka projektanta

Ulica Wyzwolenia w Białej Podlaskiej doczeka się przebudowy. Urzędnicy po raz drugi szukają projektanta. Firmy, które zgłosiły się do pierwszego przetargu okazały się za drogie.

Wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego na Lubelszczyźnie
z życia gwiazd

Cichopek i Kurzajewski pobrali się na Lubelszczyźnie. Gwiazdy bawiły się w Urszulinie

W położonej w powiecie włodawskim gminie Urszulin, w sercu Poleskiego Parku Narodowego, w sobotę pobrali się popularni celebryci, telewizyjni prezenterzy - Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. W uroczystości wzięło udział wiele znanych osób ze świat showbiznesu.
AZS AWF ograny przez beniaminka, Padwa przegrała w Legnicy

AZS AWF ograny przez beniaminka, Padwa przegrała w Legnicy

AZS AWF Biała Podlaska przegrał z AZS AGH Kraków. KPR Padwa Zamość gorsza od Siódemki Miedzi Legnica.
Jarosław Kilian, reżyser "Halki"
rozmowa

Siła, namiętność, miłość, wiara. O magii opery z reżyserem "Halki"

Tuż przed premierą "Halki" w wykonaniu artystów Opery Lubelskiej o teatralnej pasji, rodzinie i sztuce rozmowialiśmy z Jarosławem Kilianem, reżyserem spektaklu.

Podlasie wreszcie wygrało u siebie, Stal Kraśnik minimalnie gorsza od Siarki

Podlasie wreszcie wygrało u siebie, Stal Kraśnik minimalnie gorsza od Siarki

Ósmy występ u siebie w tym sezonie i wreszcie trzecia wygrana. Podlasie Biała Podlaska w sobotni wieczór pokonało Spartę Kazimierza Wielka 2:0.
Lubelska premiera opery "Halka". Na widowni m.in. Marta Nawrocka
opera
galeria

Lubelska premiera opery "Halka". Na widowni m.in. Marta Nawrocka

W sobotę, 25 października, premierowy spektakl opery "Halka" w Centrum Spotkania Kultur na widowni obejrzała m.in. Marta Nawrocka. Małżonka prezydenta RP objęła wydarzenie honorowym patronatem.
W Lubartowie otworzą duży park handlowy. Będą promocje
Lubartów

W Lubartowie otworzą duży park handlowy. Będą promocje

W środę, 29 października, zaplanowano otwarcie parku handlowego "Targowa" przy ul. Lubelskiej w Lubartowie. Na klientów, którzy odwiedzą placówkę, czekają zakupowe promocje, degustacje, nagrody i kiełbaski z grilla.
Co robić w areszcie? W Lublinie osadzeni przepisali Biblię
Lublin

Co robić w areszcie? W Lublinie osadzeni przepisali Biblię

Zamiast nudzić się w celi, grupa 80 osadzonych w lubelskim areszcie śledczym, zajęła się ręcznym przepisywaniem Pisma Świętego. Zadanie to zajęło im ponad trzy miesiące. To jedna z inicjatyw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dla aresztowanych.

PiS zaczyna pracę nad nowym programem. Co pokazała konwencja?
kraj świat

PiS zaczyna pracę nad nowym programem. Co pokazała konwencja?

W sobotę wieczorem zakończyła się dwudniowa, organizowana w Katowicach, konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Myśląc: Polska". Jarosław Kaczyński zapowiedział, że to początek tworzenia nowego programu partii, który ma być realizowany po kolejnych wyborach.
Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Popełniliśmy zbyt dużo indywidualnych błędów

Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Popełniliśmy zbyt dużo indywidualnych błędów

Górnik Łęczna przegrał we Wrocławiu ze Śląskiem Wrocław 1:3. Jak sobotnie spotkanie podsumowali obaj szkoleniowcy, wracający do gry w zielono-czarnych barwach Egzon Kryeziu i były snajper Górnika Przemysław Banaszak?
Norka w klatce
Magazyn

Otworzą klatki. Ratunek dla zwierząt futerkowych czy triumf lobby „ekologów”?

Na Lubelszczyźnie działa szesnaście ferm futerkowych. Do 2033 roku znikną one z mapy kraju. Podobnie jak wszystkie inne gospodarstwa tego typu na terenie Polski.

zdjęcie ilustracyjne

Wypadek na radzyńskim basenie. Prokuratura stawia zarzuty

W październiku 2024 roku mężczyzna zasłabł na radzyńskiej pływalni i w ciężkim stanie trafił do szpitala. Prokuratura postawiła zarzuty dwóm ratownikom.

Karol Czubak w dziesięciu meczach ligowych strzelił siedem goli i zaliczył dwie asysty

Karol Czubak z Motoru Lublin na czele klasyfikacji najlepszych strzelców PKO BP Ekstraklasy

W piątkowym meczu z Widzewem napastnik Motoru Karol Czubak ustrzelił dublet. W sumie zdobył już w tym sezonie siedem goli. A taki dorobek daje mu pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców razem z kilkoma innymi snajperami. Po siedem trafień zaliczyli również: Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok), Mikael Ishak (Lech Poznań) oraz Filip Stojilković (Cracovia).