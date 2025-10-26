Cichopek i Kurzajewski pobrali się na Lubelszczyźnie. Gwiazdy bawiły się w Urszulinie

Ślub młodej pary odbył się w sobotę, 25 października, z dala od zgiełku warszawskich salonów - w malowniczych okolicach pojezierza łęczyńsko-włodawskiego. Na wesele zorganizowane w otoczonym zieloną hotelu Drob, zamkniętym tego dnia dla osób postronnych, przyjechało wiele znanych osób. Widziano m.in. braci Mroczków, Mateusza Kusznierewicza, Jana Klimenta, Apoloniusza Tajnera, Edwarda Miszczaka z Anną Cieślak, Mateusza Gesslera, Monikę Pyrek z mężem, Jacka Kurskiego z żoną Joanną, podobno była również Beata Mazurek - łącznie ok. 140 osób.

Młoda para zdążyła zamieścić już kilka wpisów w mediach społecznościowych, w których wspomina ślub i wesele. - Nie mogliśmy wyobrazić sobie piękniejszego miejsca, by powiedzieć sobie TAK - napisali nowożeńcy dziękując m.in. hotelowi z Urszulina, a także firmie od dekoracji oraz osobom pomagającym w organizacji przyjęcia.

Pod wpisami pojawiły się już dziesiątki komentarzy z gratulacjami i komplementami. - Cudowna para! Jestem pod wrażeniem waszej miłości. Taka prawdziwa, taka szczera i taka wielka ,że to po prostu widać i czuć - napisała na instagramie pani Katarzyna.

Dla tych, którzy nie widzą kim są nowożeńcy - Katarzyna Cichopek (43 l.) to gwiazda serialu M jak Miłość, aktorka, tancerka i prezenterka telewizyjna. W 2008 roku wyszła za tancerza Marcina Hakiela, z którym wygrała telewizyjny program "Taniec z gwiazdami". Mają razem dwoje dzieci. W roku 2022 rozwiodła się z nim, a trzy miesiące później potwierdziła związek z dziennikarzem Maciejem Kurzajewskim.

Pan młody (52 l.) to z kolei pochodzący z Kalisza dziennikarz sportowy oraz prezenter radiowo-telewizyjny. Prowadził m.in. Kawę czy herbatę i Pytanie na śniadanie, relacjonował również zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Prywatnie od 1996 do 2020 roku był mężem innej prezenterki telewizyjnej, Pauliny Smaszcz, z którą ma dwóch synów. Od 25 października jego żoną jest Katarzyna Cichopek.