Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Popełniliśmy zbyt dużo indywidualnych błędów

Autor: bs
(fot. Kacper Pacocha/Górnik Łęczna)

Górnik Łęczna przegrał we Wrocławiu ze Śląskiem Wrocław 1:3. Jak sobotnie spotkanie podsumowali obaj szkoleniowcy, wracający do gry w zielono-czarnych barwach Egzon Kryeziu i były snajper Górnika Przemysław Banaszak?

Ante Simundza, trener Śląska

 – Zasłużyliśmy na trzy punkty, bo zagraliśmy na takim poziomie, na jakim chcemy być zawsze. Wszyscy zawodnicy, którzy wyszli w pierwszym składzie zasłużyli na grę przez 90 minut. Z drugiej strony Ci, którzy weszli na boisko pokazali odpowiedni poziom koncentracji i zagrali na dobrym poziomie.

Daniel Rusek, trener Górnika

 – Gratulacje dla gospodarzy, którzy byli zespołem lepszym. Śląsk stworzył sobie wiele okazji, a my w zasadzie nie mieliśmy jej żadnej. Dziękuję naszym kibicom za obecność na stadionie i słowa otuchy i wsparcia po spotkaniu. Popełniliśmy zbyt dużo indywidualnych błędów, które napędzały gospodarzy. Śląsk miał dużo wejść w nasze pole karne i oddał wiele strzałów w światło bramki. Musimy przeanalizować to spotkanie i wyciągnąć wnioski, a następnie przedstawić to drużynie.

Egzon Kryeziu, pomocnik Górnika

– Nie czujemy się dobrze po takim meczu. Chcemy wygrywać, bo bardzo brakuje nam punktów. Od początku sezonu mamy problemy z kontuzjami. Cieszę się, że wróciłem na boisko, ponieważ nie grałem pięć tygodni. Cieszę się również z powrotu Fryderyka Janaszka. Mam nadzieję, że nadejdzie czas, gdy wszyscy będziemy gotowi i pokażemy maksimum możliwości. Na pewno brakuje nam Bartka Śpiączki, bo jest napastnikiem, który gwarantuje bramki. Życzę mu zdrowia i czekamy na niego. Walczymy o to, żeby było lepiej.

Przemysław Banaszak, napastnik Śląska

- Spodziewaliśmy się trudnego spotkania. Wynik sportowy i pozycja Górnika w tabeli nie odzwierciedlają tego, jak gra ta drużyna. Wiedzieliśmy, że czują się dobrze z piłką przy nodze, a my chcieliśmy się temu przeciwstawić. Było widać u nas styl i można powiedzieć, że pod tym kątem zaliczamy progres w porównaniu do poprzedniego meczu. Oczywiście miło było spotkać się z dawnymi kolegami z szatni. Nie starczyło czasu, żeby ze wszystkimi porozmawiać, bo naprawdę mieliśmy świetną atmosferę w drużynie i z tymi chłopakami bardzo się lubimy.

BETCLIC I LIGA
13. KOLEJKA

Wyniki:

Chrobry Głogów - Polonia Warszawa 2-0
GKS Tychy - Wieczysta Kraków 3-3
Stal Rzeszów - ŁKS Łódź 1-4
Miedź Legnica - Pogoń Siedlce 2-2
Górnik Łęczna - Znicz Pruszków 1-1
Polonia Bytom - Odra Opole 0-0
Śląsk Wrocław - Stal Mielec 2-1
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Ruch Chorzów 2-2
Puszcza Niepołomice - Wisła Kraków

Tabela:

1. Wisła 12 29 37-11
2. Śląsk 13 24 22-19
3. Wieczysta 13 23 28-17
4. Pogoń G.M 13 22 27-19
5. Chrobry 13 22 20-13
6. Polonia B. 13 21 19-14
7. Stal Rz. 13 20 22-23
8. ŁKS 13 18 21-19
9. Odra 13 18 13-14
10. Ruch 13 17 19-21
11. Pogoń S. 13 16 17-15
12. Miedź 13 15 18-27
13. Polonia W. 13 14 19-23
14. Tychy 13 12 20-29
15. Puszcza 12 11 11-14
16. Stal M. 13 11 17-28
17. Górnik 13 10 16-25
18. Znicz 13 10 16-31

