Lubelskie "Szpitale przyjazne wojsku". Umowy z MON-em podpisane

Autor: Radosław Szczęch
(fot. W. Kosiniak-Kamysz/FB)

Resort obrony chce zacieśniać współpracę pomiędzy wojskiem a system ochrony zdrowia. Pomóc ma w tym program ministerstwa obrony, do którego przystąpiło 127 podmiotów medycznych w całym kraju, w tym 9 z województwa lubelskiego.

Program "Szpitale przyjazne wojsku" ma wzmacniać medycynę pola walki oraz zwiększyć zabezpieczenie Polski na wypadek kryzysu. Tak jego cele tłumaczy sekretarz stanu w MON, Cezary Tomczyk.

- W najbliższych tygodniach i miesiącach chcemy, by dla lekarzy ze szpitali przyjaznych wojsku – oprócz dostępu do środków przeznaczonych na ochronę ludności – powstał cały cykl szkoleń w oparciu o Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego. Chodzi o to, by medycyna pola walki była obecna w pracy chirurgów i wszystkich, którzy na co dzień wykonują zabiegi - zapowiedział polityk.

- W obliczu współczesnych zagrożeń musimy współpracować z podmiotami cywilnymi, samorządowymi, bo większość z was to właśnie samorządowcy - ci, którzy realizują misję wspólnotową w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i przychodniach specjalistycznych - uzupełnił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef resortu obrony zauważył, że to właśnie szpitale położone na wschodzie najczęściej leczą polskich żołnierzy, w tym tych przywożonych z granicy polsko-białoruskiej.

- To placówki pełniące ważną misję, jak szpital w Hajnówce, udzielający pomocy żołnierzom i funkcjonariuszom broniącym polskiej granicy. Wiele z tych szpitali, szczególnie zlokalizowanych na ścianie wschodniej, ma ogromne znaczenie dla zabezpieczenia medycznego naszych wojsk i funkcjonariuszy. To właśnie tam udzielano pomocy dziesiątkom żołnierzy i funkcjonariuszy w ostatnich latach. Za to bardzo serdecznie dziękuję - powiedział Kosiniak-Kamysz.

W całym kraju do pierwszej edycji programu przystąpiło 25 placówek, do drugiej (najnowszej) kolejne 102. W województwie lubelskim są to: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, SP ZOZ w Łukowie, SP ZOZ w Kraśniku, SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim, SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim oraz SP ZOZ w Szczebrzeszynie.

Lekarze ze szpitali, które podpisały porozumienie mogą liczyć na szkolenia medycyny pola walki i katastrof. Placówki mają uzyskać również wsparcie dotyczące ochrony ludności, czy możliwość przystąpienia do nowych programów informatyzacji.

(fot. W. Kosiniak-Kamysz/FB)
Teresa Gutowska, starosta puławska i dyrektor SP ZOZ w Puławach, dr Marek Paździor podczas spotkania z przedstawicielami resortu obrony (fot. T. Gutowska)
Od niedawna mieszczący się przy ul. Kilińskiego w Zamościu Zakład Patomorfologii ALFAMED wchodzi w skład grupy Affidea posiadającej w tym momencie 43 placówki w 30 polskich miastach, wykonując rocznie ponad 500 tys. badań i wspierając blisko 400 tys. pacjentów

Zamojski zakład w ogólnopolskiej grupie. To ma przynieść korzyści pacjentom

Różowy październik z NFZ. Bezpłatne badania i konsultacje w Lublinie

Różowy październik z NFZ. Bezpłatne badania i konsultacje w Lublinie

Budynek dawnej przychodni nr 4 przy ul. Kołłątaja w Puławach. Od października lekarze rodzinni już tutaj nie przyjmują

Zmiany w puławskim SP ZOZ. Spadła liczba publicznych przychodni

Paweł Rusin z kolegami wygrał z beniaminkiem z Chełma pierwszy mecz w PlusLidze

InPost ChKS Chełm pokonał Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski

W debiutanckim występie InPost ChKS Chełm pokonali Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski 3:2. MVP wybrany został rozgrywający gospodarzy Jay Blankenau
Dragana Stanković zaliczyła kapitalny debiut w AZS UMCS Lublin

AZS UMCS Lublin w wielkim stylu pokonał w Gdyni mistrzynie Polski

Świetny występ AZS UMCS Lublin, a co najważniejsze zwycięstwo nad mistrzem Polski. Akademiczki pokonały w niedzielny wieczór VBW Gdynia 76:68.

Przedstawiciele Monogo Lubelskie Perła Polski w mistrzostwach świata w Chile nie wywalczyli medali

Kolarze Monogo Lubelskie Perła Polski bez medalu mistrzostw świata

Mistrzostwa świata w kolarstwie torowym, które rozgrywane były w chilijskim Santiago nie ułożyły się po myśli zawodników Monogo Lubelskie Perła Polski.
Hetman rozbił kolejnego rywala
IV LIGA

Siedem goli Hetmana, Orlęta zdobyły twierdzę, helikopter na derbach i rozcięta głowa

Piłkarze Hetmana Zamość zanotowali w niedzielę kolejne zwycięstwo. Tym razem bez problemów pokonali MKS Ruch Ryki aż 7:0.
Ulica Wyzwolenia

Ulica Wyzwolenia do przebudowy. Miasto znów szuka projektanta

Ulica Wyzwolenia w Białej Podlaskiej doczeka się przebudowy. Urzędnicy po raz drugi szukają projektanta. Firmy, które zgłosiły się do pierwszego przetargu okazały się za drogie.

Wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego na Lubelszczyźnie
z życia gwiazd

Cichopek i Kurzajewski pobrali się na Lubelszczyźnie. Gwiazdy bawiły się w Urszulinie

W położonej w powiecie włodawskim gminie Urszulin, w sercu Poleskiego Parku Narodowego, w sobotę pobrali się popularni celebryci, telewizyjni prezenterzy - Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. W uroczystości wzięło udział wiele znanych osób ze świat showbiznesu.
AZS AWF ograny przez beniaminka, Padwa przegrała w Legnicy

AZS AWF ograny przez beniaminka, Padwa przegrała w Legnicy

AZS AWF Biała Podlaska przegrał z AZS AGH Kraków. KPR Padwa Zamość gorsza od Siódemki Miedzi Legnica.
Jarosław Kilian, reżyser "Halki"
rozmowa

Siła, namiętność, miłość, wiara. O magii opery z reżyserem "Halki"

Tuż przed premierą "Halki" w wykonaniu artystów Opery Lubelskiej o teatralnej pasji, rodzinie i sztuce rozmowialiśmy z Jarosławem Kilianem, reżyserem spektaklu.

Podlasie wreszcie wygrało u siebie, Stal Kraśnik minimalnie gorsza od Siarki

Podlasie wreszcie wygrało u siebie, Stal Kraśnik minimalnie gorsza od Siarki

Ósmy występ u siebie w tym sezonie i wreszcie trzecia wygrana. Podlasie Biała Podlaska w sobotni wieczór pokonało Spartę Kazimierza Wielka 2:0.
Lubelska premiera opery "Halka". Na widowni m.in. Marta Nawrocka
opera
galeria

Lubelska premiera opery "Halka". Na widowni m.in. Marta Nawrocka

W sobotę, 25 października, premierowy spektakl opery "Halka" w Centrum Spotkania Kultur na widowni obejrzała m.in. Marta Nawrocka. Małżonka prezydenta RP objęła wydarzenie honorowym patronatem.
W Lubartowie otworzą duży park handlowy. Będą promocje
Lubartów

W Lubartowie otworzą duży park handlowy. Będą promocje

W środę, 29 października, zaplanowano otwarcie parku handlowego "Targowa" przy ul. Lubelskiej w Lubartowie. Na klientów, którzy odwiedzą placówkę, czekają zakupowe promocje, degustacje, nagrody i kiełbaski z grilla.
Co robić w areszcie? W Lublinie osadzeni przepisali Biblię
Lublin

Co robić w areszcie? W Lublinie osadzeni przepisali Biblię

Zamiast nudzić się w celi, grupa 80 osadzonych w lubelskim areszcie śledczym, zajęła się ręcznym przepisywaniem Pisma Świętego. Zadanie to zajęło im ponad trzy miesiące. To jedna z inicjatyw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dla aresztowanych.

PiS zaczyna pracę nad nowym programem. Co pokazała konwencja?
kraj świat

PiS zaczyna pracę nad nowym programem. Co pokazała konwencja?

W sobotę wieczorem zakończyła się dwudniowa, organizowana w Katowicach, konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Myśląc: Polska". Jarosław Kaczyński zapowiedział, że to początek tworzenia nowego programu partii, który ma być realizowany po kolejnych wyborach.
Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Popełniliśmy zbyt dużo indywidualnych błędów

Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Popełniliśmy zbyt dużo indywidualnych błędów

Górnik Łęczna przegrał we Wrocławiu ze Śląskiem Wrocław 1:3. Jak sobotnie spotkanie podsumowali obaj szkoleniowcy, wracający do gry w zielono-czarnych barwach Egzon Kryeziu i były snajper Górnika Przemysław Banaszak?

