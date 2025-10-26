Ulica Wyzwolenia do przebudowy. Miasto znów szuka projektanta

Ulica Wyzwolenia w Białej Podlaskiej doczeka się przebudowy. Urzędnicy po raz drugi szukają projektanta. Firmy, które zgłosiły się do pierwszego przetargu okazały się za drogie.
Chodzi o 350-metrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Drzewieckiego do ulicy Długiej w Białej Podlaskiej. Oprócz nowej nawierzchni, trzeba zaprojektować chodnik, wyniesione skrzyżowania, kanalizację deszczową czy oświetlenie uliczne. To już drugie podejście do przetargu, bo za pierwszym razem dwie oferty były wyższe cenowo od kosztorysu miasta. Teraz chętni projektanci mają czas do 3 listopada.
W ubiegłym roku wyremontowano ponad 500-metrowy odcinek od ulicy Podleśnej do Drzewieckiego.