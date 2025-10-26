Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. niedziela, 26 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rolnik Roku

Biała Podlaska

Dzisiaj
18:07
Strona główna » Biała Podlaska

Ulica Wyzwolenia do przebudowy. Miasto znów szuka projektanta

Autor: Zdjęcie autora eb
Udostępnij A A
Ulica Wyzwolenia
Ulica Wyzwolenia (fot. Google Maps)

Ulica Wyzwolenia w Białej Podlaskiej doczeka się przebudowy. Urzędnicy po raz drugi szukają projektanta. Firmy, które zgłosiły się do pierwszego przetargu okazały się za drogie.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Chodzi o 350-metrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Drzewieckiego do ulicy Długiej w Białej Podlaskiej. Oprócz nowej nawierzchni, trzeba zaprojektować chodnik, wyniesione skrzyżowania, kanalizację deszczową czy oświetlenie uliczne. To już drugie podejście do przetargu, bo za pierwszym razem dwie oferty były wyższe cenowo od kosztorysu miasta. Teraz chętni projektanci mają czas do 3 listopada.

W ubiegłym roku wyremontowano ponad 500-metrowy odcinek od ulicy Podleśnej do Drzewieckiego.

zdjęcie ilustracyjne

Zboczeniec napastował kobiety w busie. Jest akt oskarżenia

zdjęcie ilustracyjne

Szpiedzy zatrzymani w Białej Podlaskiej. W ich telefonach zdjęcia obiektów wojskowych

150 metrów nowej drogi. Połączy Narutowicza z przedłużeniem Prostej

150 metrów nowej drogi. Połączy Narutowicza z przedłużeniem Prostej

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Biała Podlaska budowa przebudowa wyzwolenia

Pozostałe informacje

Przedstawiciele Monogo Lubelskie Perła Polski w mistrzostwach świata w Chile nie wywalczyli medali

Kolarze Monogo Lubelskie Perła Polski bez medalu mistrzostw świata

Mistrzostwa świata w kolarstwie torowym, które rozgrywane były w chilijskim Santiago nie ułożyły się po myśli zawodników Monogo Lubelskie Perła Polski.
Hetman rozbił kolejnego rywala

Siedem goli Hetmana, Orlęta Spomlek zdobyły twierdzę Janów i helikopter na derbach Tanew - Łada

Piłkarze Hetmana Zamość zanotowali w niedzielę kolejne zwycięstwo. Tym razem bez problemów pokonali MKS Ruch Ryki aż 7:0.
Ulica Wyzwolenia

Ulica Wyzwolenia do przebudowy. Miasto znów szuka projektanta

Ulica Wyzwolenia w Białej Podlaskiej doczeka się przebudowy. Urzędnicy po raz drugi szukają projektanta. Firmy, które zgłosiły się do pierwszego przetargu okazały się za drogie.

Wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego na Lubelszczyźnie
z życia gwiazd

Cichopek i Kurzajewski pobrali się na Lubelszczyźnie. Gwiazdy bawiły się w Urszulinie

W położonej w powiecie włodawskim gminie Urszulin, w sercu Poleskiego Parku Narodowego, w sobotę pobrali się popularni celebryci, telewizyjni prezenterzy - Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. W uroczystości wzięło udział wiele znanych osób ze świat showbiznesu.
AZS AWF ograny przez beniaminka, Padwa przegrała w Legnicy

AZS AWF ograny przez beniaminka, Padwa przegrała w Legnicy

AZS AWF Biała Podlaska przegrał z AZS AGH Kraków. KPR Padwa Zamość gorsza od Siódemki Miedzi Legnica.
Jarosław Kilian, reżyser "Halki"
rozmowa

Siła, namiętność, miłość, wiara. O magii opery z reżyserem "Halki"

Tuż przed premierą "Halki" w wykonaniu artystów Opery Lubelskiej o teatralnej pasji, rodzinie i sztuce rozmowialiśmy z Jarosławem Kilianem, reżyserem spektaklu.

Podlasie wreszcie wygrało u siebie, Stal Kraśnik minimalnie gorsza od Siarki

Podlasie wreszcie wygrało u siebie, Stal Kraśnik minimalnie gorsza od Siarki

Ósmy występ u siebie w tym sezonie i wreszcie trzecia wygrana. Podlasie Biała Podlaska w sobotni wieczór pokonało Spartę Kazimierza Wielka 2:0.
Lubelska premiera opery "Halka". Na widowni m.in. Marta Nawrocka
opera
galeria

Lubelska premiera opery "Halka". Na widowni m.in. Marta Nawrocka

W sobotę, 25 października, premierowy spektakl opery "Halka" w Centrum Spotkania Kultur na widowni obejrzała m.in. Marta Nawrocka. Małżonka prezydenta RP objęła wydarzenie honorowym patronatem.
W Lubartowie otworzą duży park handlowy. Będą promocje
Lubartów

W Lubartowie otworzą duży park handlowy. Będą promocje

W środę, 29 października, zaplanowano otwarcie parku handlowego "Targowa" przy ul. Lubelskiej w Lubartowie. Na klientów, którzy odwiedzą placówkę, czekają zakupowe promocje, degustacje, nagrody i kiełbaski z grilla.
Co robić w areszcie? W Lublinie osadzeni przepisali Biblię
Lublin

Co robić w areszcie? W Lublinie osadzeni przepisali Biblię

Zamiast nudzić się w celi, grupa 80 osadzonych w lubelskim areszcie śledczym, zajęła się ręcznym przepisywaniem Pisma Świętego. Zadanie to zajęło im ponad trzy miesiące. To jedna z inicjatyw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dla aresztowanych.

PiS zaczyna pracę nad nowym programem. Co pokazała konwencja?
kraj świat

PiS zaczyna pracę nad nowym programem. Co pokazała konwencja?

W sobotę wieczorem zakończyła się dwudniowa, organizowana w Katowicach, konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Myśląc: Polska". Jarosław Kaczyński zapowiedział, że to początek tworzenia nowego programu partii, który ma być realizowany po kolejnych wyborach.
Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Popełniliśmy zbyt dużo indywidualnych błędów

Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Popełniliśmy zbyt dużo indywidualnych błędów

Górnik Łęczna przegrał we Wrocławiu ze Śląskiem Wrocław 1:3. Jak sobotnie spotkanie podsumowali obaj szkoleniowcy, wracający do gry w zielono-czarnych barwach Egzon Kryeziu i były snajper Górnika Przemysław Banaszak?
Norka w klatce
Magazyn

Otworzą klatki. Ratunek dla zwierząt futerkowych czy triumf lobby „ekologów”?

Na Lubelszczyźnie działa szesnaście ferm futerkowych. Do 2033 roku znikną one z mapy kraju. Podobnie jak wszystkie inne gospodarstwa tego typu na terenie Polski.

zdjęcie ilustracyjne

Wypadek na radzyńskim basenie. Prokuratura stawia zarzuty

W październiku 2024 roku mężczyzna zasłabł na radzyńskiej pływalni i w ciężkim stanie trafił do szpitala. Prokuratura postawiła zarzuty dwóm ratownikom.

Karol Czubak w dziesięciu meczach ligowych strzelił siedem goli i zaliczył dwie asysty

Karol Czubak z Motoru Lublin na czele klasyfikacji najlepszych strzelców PKO BP Ekstraklasy

W piątkowym meczu z Widzewem napastnik Motoru Karol Czubak ustrzelił dublet. W sumie zdobył już w tym sezonie siedem goli. A taki dorobek daje mu pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców razem z kilkoma innymi snajperami. Po siedem trafień zaliczyli również: Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok), Mikael Ishak (Lech Poznań) oraz Filip Stojilković (Cracovia).

Najnowsze
Przedstawiciele Monogo Lubelskie Perła Polski w mistrzostwach świata w Chile nie wywalczyli medali

18:31 Kolarze Monogo Lubelskie Perła Polski bez medalu mistrzostw świata

18:09

Siedem goli Hetmana, Orlęta Spomlek zdobyły twierdzę Janów i helikopter na derbach Tanew - Łada

18:07

Ulica Wyzwolenia do przebudowy. Miasto znów szuka projektanta

17:55

Cichopek i Kurzajewski pobrali się na Lubelszczyźnie. Gwiazdy bawiły się w Urszulinie

17:32

AZS AWF ograny przez beniaminka, Padwa przegrała w Legnicy

17:05

Siła, namiętność, miłość, wiara. O magii opery z reżyserem "Halki"

15:28

Podlasie wreszcie wygrało u siebie, Stal Kraśnik minimalnie gorsza od Siarki

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Przedstawiciele Monogo Lubelskie Perła Polski w mistrzostwach świata w Chile nie wywalczyli medali

Kolarze Monogo Lubelskie Perła Polski bez medalu mistrzostw świata

Hetman rozbił kolejnego rywala

Siedem goli Hetmana, Orlęta Spomlek zdobyły twierdzę Janów i helikopter na derbach Tanew - Łada

Ulica Wyzwolenia

Ulica Wyzwolenia do przebudowy. Miasto znów szuka projektanta

Wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego na Lubelszczyźnie

Cichopek i Kurzajewski pobrali się na Lubelszczyźnie. Gwiazdy bawiły się w Urszulinie

AZS AWF ograny przez beniaminka, Padwa przegrała w Legnicy

AZS AWF ograny przez beniaminka, Padwa przegrała w Legnicy

Jarosław Kilian, reżyser "Halki"

Siła, namiętność, miłość, wiara. O magii opery z reżyserem "Halki"

Przedstawiciele Monogo Lubelskie Perła Polski w mistrzostwach świata w Chile nie wywalczyli medali

Kolarze Monogo Lubelskie Perła Polski bez medalu mistrzostw świata

Hetman rozbił kolejnego rywala

Siedem goli Hetmana, Orlęta Spomlek zdobyły twierdzę Janów i helikopter na derbach Tanew - Łada

Ulica Wyzwolenia

Ulica Wyzwolenia do przebudowy. Miasto znów szuka projektanta

Wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego na Lubelszczyźnie

Cichopek i Kurzajewski pobrali się na Lubelszczyźnie. Gwiazdy bawiły się w Urszulinie

AZS AWF ograny przez beniaminka, Padwa przegrała w Legnicy

AZS AWF ograny przez beniaminka, Padwa przegrała w Legnicy

Jarosław Kilian, reżyser "Halki"

Siła, namiętność, miłość, wiara. O magii opery z reżyserem "Halki"

Karol Czubak ustrzelił w piątek dublet
galeria
film

Wreszcie przełamanie w Lublinie. Motor lepszy od Widzewa

Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela
film

Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?
film

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?

Minister Kierwiński na terenie składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w miejscowości Niemce w woj. lubelskim
galeria
film

Pół miliarda złotych na ochronę ludności Lubelszczyzny. Minister Kierwiński: To dopiero początek

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?
film

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela

Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela

film
„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Foto
Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!
zdjęcia czytelników

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!

galeria
Nowy lubelski koziołek ma na imię Tomek.
galeria
ZDJĘCIA

Diagnosta z mikroskopem - koziołek-badacz pojawił się w Lublinie

Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów
galeria
ZDJĘCIA

Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury
galeria

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych
galeria
ZDJĘCIA

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki
galeria
ZDJĘCIA

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie
galeria
ranking

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru
galeria
MEMY

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
galeria
ZDJĘCIA

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki
galeria
ZDJĘCIA

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki