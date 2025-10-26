AZS AWF ograny przez beniaminka, Padwa przegrała w Legnicy

Akademicy z Białej boleśnie przekonali się o sile debiutującego w rozgrywkach ligi centralnej zespołu z Krakowa. W pierwszej odsłonie gospodarze objęli prowadzenie 12:9 i była to najwyższa zaliczka w tym okresie. Po 30 minutach był remis 18:18.

Po zmianie stron to goście szybko odskoczyli na 22:19. Wprawdzie miejscowym, za sprawą Dawida Petlaka, udało się wyrównać stan rywalizacji (23:23), ale beniaminek szybko ponownie odjechał z wynikiem. Tym razem prowadził 28:25. Cztery minuty przed końcem strata bialczan wynosiła już pięć bramek (29:34). Mecz zakończył się porażką AZS AWF Biała Podlaska 33:36.

AZS AWF Biała Podlaska - AZS AGH Kraków 33:36 (18:18)

AZS BP: Adamiuk, Kwiatkowski, Solnica - Petlak 10, Lewandowski 8, Lewalski 3, Rutkowski 3, Szendzielorz 3, Wierzbicki 3, Andrzejewski 2, Burzyński 1, Błaszczak, Grzenkowicz, Książka, Tarasiuk. Kary: 12 min.

AZS AGH: Górkowski, Kaleta - Kociuba 9, Malinowski 7, Małek 7, Dębski 3, Kisiel 3, Gasin 2, Marzec 2, Bujak, Klamrzyński, Kwarciński, Sęk, Szydło. Kary: 8 min.

Bez zdobyczy punktowej wrócili do Zamościa szczypiorniści Padwy. Tomasz Fugiel i spółka gościli w Legnicy, gdzie po pierwszej części minimalnie byli gorsi (18:19).

W drugiej części zamościanie tylko raz doprowadzili do remisu (22:22 w 37 min, po celnym rzucie Błażeja Golańskiego). Później do końca musieli gonić wynik. Ostatecznie przegrali 35:37. Dodatkowym zmartwieniem jest kontuzja stawu skokowego Łukasza Szymańskiego.

Siódemka Miedź Legnica - KPR Padwa Zamość 37:35 (19:18)

Miedź: Zembrzycki, Lobchuk 2, Śliwiński - Mikulewicz 4, Majewski 4, Wita, Król 3, Wojsa 7, Cichoń, Put 9, Dorsz 2, Łukawski 4, Pacuła 2. Kary: 6 min.

KPR Padwa: Dragan, Gawryś - Florkiewicz 2, Golański 3, Szymański 5, Szeląg 2, Wleklak 4, Małecki 1, Skiba, Fugiel 4, Morawski 1, Adamczuk 3, Kawka 5, Bielko 5. Kary: 8 min.