AZS AWF ograny przez beniaminka, Padwa przegrała w Legnicy

Autor: Zdjęcie autora (grom)
(fot. Padwa Zamość/facebook)

AZS AWF Biała Podlaska przegrał z AZS AGH Kraków. KPR Padwa Zamość gorsza od Siódemki Miedzi Legnica.

Akademicy z Białej boleśnie przekonali się o sile debiutującego w rozgrywkach ligi centralnej zespołu z Krakowa. W pierwszej odsłonie gospodarze objęli prowadzenie 12:9 i była to najwyższa zaliczka w tym okresie. Po 30 minutach był remis 18:18.

Po zmianie stron to goście szybko odskoczyli na 22:19. Wprawdzie miejscowym, za sprawą Dawida Petlaka, udało się wyrównać stan rywalizacji (23:23), ale beniaminek szybko ponownie odjechał z wynikiem. Tym razem prowadził 28:25. Cztery minuty przed końcem strata bialczan wynosiła już pięć bramek (29:34). Mecz zakończył się porażką AZS AWF Biała Podlaska 33:36.

AZS AWF Biała Podlaska - AZS AGH Kraków 33:36 (18:18)

AZS BP: Adamiuk, Kwiatkowski, Solnica - Petlak 10, Lewandowski 8, Lewalski 3, Rutkowski 3, Szendzielorz 3, Wierzbicki 3, Andrzejewski 2, Burzyński 1, Błaszczak, Grzenkowicz, Książka, Tarasiuk. Kary: 12 min.

AZS AGH: Górkowski, Kaleta - Kociuba 9, Malinowski 7, Małek 7, Dębski 3, Kisiel 3, Gasin 2, Marzec 2, Bujak, Klamrzyński, Kwarciński, Sęk, Szydło. Kary: 8 min.

Bez zdobyczy punktowej wrócili do Zamościa szczypiorniści Padwy. Tomasz Fugiel i spółka gościli w Legnicy, gdzie po pierwszej części minimalnie byli gorsi (18:19).

W drugiej części zamościanie tylko raz doprowadzili do remisu (22:22 w 37 min, po celnym rzucie Błażeja Golańskiego). Później do końca musieli gonić wynik. Ostatecznie przegrali 35:37. Dodatkowym zmartwieniem jest kontuzja stawu skokowego Łukasza Szymańskiego.

Siódemka Miedź Legnica - KPR Padwa Zamość 37:35 (19:18)

Miedź: Zembrzycki, Lobchuk 2, Śliwiński - Mikulewicz 4, Majewski 4, Wita, Król 3, Wojsa 7, Cichoń, Put 9, Dorsz 2, Łukawski 4, Pacuła 2. Kary: 6 min.

KPR Padwa: Dragan, Gawryś - Florkiewicz 2, Golański 3, Szymański 5, Szeląg 2, Wleklak 4, Małecki 1, Skiba, Fugiel 4, Morawski 1, Adamczuk 3, Kawka 5, Bielko 5. Kary: 8 min.

AZS AWF Biała Podlaska przegrał z AZS AGH Kraków. KPR Padwa Zamość gorsza od Siódemki Miedzi Legnica.
ORLEN SUPERLIGA MĘŻCZYZN
8. KOLEJKA

Wyniki:

Chrobry Głogów - Ostrovia Ostrów Wlkp. 32:31
Industria Kielce - Orlen Wisła Płock 27:32
Azoty Puławy - Zagłębie Lubin 32:31
Zepter Legionowo - MMTS Kwidzyn 26:24
Stal Mielec - Piotrkowianin 30:30 (k. 2:4)
Wybrzeże Gdańsk - Gwardia Opole 28:25
Netland MKS Kalisz - pauza

Tabela:

1. Płock 7 21 262-171
2. Wybrzeże 7 20 270-252
3. Kielce 7 18 261-183
4. MKS Kalisz 7 12 201-210
5. Chrobry Głogów 8 12 222-236
6. MMTS Kwidzyn 8 11 227-245
7. Ostrovia 7 10 207-204
8. Legionowo 7 10 190-188
9. Stal Mielec 7 10 188-195
10. Azoty Puławy 7 8 205-227
11. Gwardia Opole 8 6 214-244
12. Piotrkowianin 8 6 225-261
13. Zagłębie Lubin 7 0 195-251

