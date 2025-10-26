AZS UMCS Lublin w wielkim stylu pokonał w Gdyni mistrzynie Polski

Podopieczne Karola Kowalewskiego miały w pierwszej kwarcie trochę problemów, kiedy gospodynie wygrywały nawet różnicą siedmiu punktów.

Później jednak nasze koszykarki grały już znacznie lepiej. Dziesięć "oczek" zdobytych z rzędu pozwoliło szybko zmniejszyć straty, a w dalszej części drugiej kwarty objąć prowadzenie.

Po zmianie stron przewaga lublinianek sięgnęła nawet rekordowych 12 pkt. W końcówce jednak gdynianki były blisko doprowadzenia do remisu. Nadziei pozbawiła ich jednak Aldona Morawiec i Markeisha Gatling. Pierwsza trafiła kluczowy rzut za trzy, a druga świetnie egzekwowała rzuty osobiste. W efekcie AZS UMCS Lublin wygrał 76:68 i wciąż jest niepokonany w Orlen Basket Lidze Kobiet.

Bohaterką spotkania była debiutująca w lubelskich barwach Dragana Stanković. Serbka zaczęła na ławce rezerwowych, ale i tak zdążyła zdobyć 12 pkt. Kapitalnie też zagrała Robbi Ryan. Amerykanka dołożyła do dorobku drużyny 17 pkt. U rywalek wyróżniła się Ruth Hebard, która skompletowała double-double. Złożyło się na nie 12 pkt i 11 zbiórek.

VBW Gdynia – AZS UMCS Lublin 68:76 (16:11, 14:22, 19:23, 19:20)

Gdynia: Jones 19 (1x3), Jakubiuk 16 (1x3), Hebard 12 (1x3), Wrzesiński 11, Gilmajster 3 (1x3) oraz Banaszak 4 (1x3), Ekh 3 (1x3), Pawłowska 0, Maj 0, Wysocka 0.

Lublin: Ryan 17 (1x3), Slocum 17 (5x3), Gatling 16, Morawiec 5 (1x3), Wnorowska 2 oraz Stanković 12, Ullmann 7 (1x3), Wojtala 0, Adamczuk 0.

Sędziowali: Proc, Pacek i Bieńkowski. Widzów: 300.