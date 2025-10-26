Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

AZS UMCS Lublin w wielkim stylu pokonał w Gdyni mistrzynie Polski

Kamil Kozioł
Dragana Stanković zaliczyła kapitalny debiut w AZS UMCS Lublin
Dragana Stanković zaliczyła kapitalny debiut w AZS UMCS Lublin (fot. Materiały prasowe AZS UMCS Lublin)

Świetny występ AZS UMCS Lublin, a co najważniejsze zwycięstwo nad mistrzem Polski. Akademiczki pokonały w niedzielny wieczór VBW Gdynia 76:68.

Podopieczne Karola Kowalewskiego miały w pierwszej kwarcie trochę problemów, kiedy gospodynie wygrywały nawet różnicą siedmiu punktów.

Później jednak nasze koszykarki grały już znacznie lepiej. Dziesięć "oczek" zdobytych z rzędu pozwoliło szybko zmniejszyć straty, a w dalszej części drugiej kwarty objąć prowadzenie.

Po zmianie stron przewaga lublinianek sięgnęła nawet rekordowych 12 pkt. W końcówce jednak gdynianki były blisko doprowadzenia do remisu. Nadziei pozbawiła ich jednak Aldona Morawiec i Markeisha Gatling. Pierwsza trafiła kluczowy rzut za trzy, a druga świetnie egzekwowała rzuty osobiste. W efekcie AZS UMCS Lublin wygrał 76:68 i wciąż jest niepokonany w Orlen Basket Lidze Kobiet.

Bohaterką spotkania była debiutująca w lubelskich barwach Dragana Stanković. Serbka zaczęła na ławce rezerwowych, ale i tak zdążyła zdobyć 12 pkt. Kapitalnie też zagrała Robbi Ryan. Amerykanka dołożyła do dorobku drużyny 17 pkt. U rywalek wyróżniła się Ruth Hebard, która skompletowała double-double. Złożyło się na nie 12 pkt i 11 zbiórek.

VBW Gdynia – AZS UMCS Lublin 68:76 (16:11, 14:22, 19:23, 19:20)

Gdynia: Jones 19 (1x3), Jakubiuk 16 (1x3), Hebard 12 (1x3), Wrzesiński 11, Gilmajster 3 (1x3) oraz Banaszak 4 (1x3), Ekh 3 (1x3), Pawłowska 0, Maj 0, Wysocka 0.

Lublin: Ryan 17 (1x3), Slocum 17 (5x3), Gatling 16, Morawiec 5 (1x3), Wnorowska 2 oraz Stanković 12, Ullmann 7 (1x3), Wojtala 0, Adamczuk 0.

Sędziowali: Proc, Pacek i Bieńkowski. Widzów: 300.

Wielkie emocje, pięć setów, a na koniec wygrana Bogdanki LUK Lublin
Wielkie emocje, pięć setów, a na koniec wygrana Bogdanki LUK Lublin

Karol Czubak w dziesięciu meczach ligowych strzelił siedem goli i zaliczył dwie asysty

Karol Czubak z Motoru Lublin na czele klasyfikacji najlepszych strzelców PKO BP Ekstraklasy

Paweł Rusin z kolegami wygrał z beniaminkiem z Chełma pierwszy mecz w PlusLidze

InPost ChKS Chełm pokonał Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski

W debiutanckim występie InPost ChKS Chełm pokonali Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski 3:2. MVP wybrany został rozgrywający gospodarzy Jay Blankenau
Lubelskie "Szpitale przyjazne wojsku". Umowy z MON-em podpisane
zdrowie

Lubelskie "Szpitale przyjazne wojsku". Umowy z MON-em podpisane

Resort obrony chce zacieśniać współpracę pomiędzy wojskiem a system ochrony zdrowia. Pomóc ma w tym program ministerstwa obrony, do którego przystąpiło 127 podmiotów medycznych w całym kraju, w tym 9 z województwa lubelskiego.
Przedstawiciele Monogo Lubelskie Perła Polski w mistrzostwach świata w Chile nie wywalczyli medali

Kolarze Monogo Lubelskie Perła Polski bez medalu mistrzostw świata

Mistrzostwa świata w kolarstwie torowym, które rozgrywane były w chilijskim Santiago nie ułożyły się po myśli zawodników Monogo Lubelskie Perła Polski.
Hetman rozbił kolejnego rywala
Siedem goli Hetmana, Orlęta zdobyły twierdzę, helikopter na derbach i rozcięta głowa

Piłkarze Hetmana Zamość zanotowali w niedzielę kolejne zwycięstwo. Tym razem bez problemów pokonali MKS Ruch Ryki aż 7:0.
Ulica Wyzwolenia

Ulica Wyzwolenia do przebudowy. Miasto znów szuka projektanta

Ulica Wyzwolenia w Białej Podlaskiej doczeka się przebudowy. Urzędnicy po raz drugi szukają projektanta. Firmy, które zgłosiły się do pierwszego przetargu okazały się za drogie.

Wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego na Lubelszczyźnie
Cichopek i Kurzajewski pobrali się na Lubelszczyźnie. Gwiazdy bawiły się w Urszulinie

W położonej w powiecie włodawskim gminie Urszulin, w sercu Poleskiego Parku Narodowego, w sobotę pobrali się popularni celebryci, telewizyjni prezenterzy - Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. W uroczystości wzięło udział wiele znanych osób ze świat showbiznesu.
AZS AWF ograny przez beniaminka, Padwa przegrała w Legnicy

AZS AWF ograny przez beniaminka, Padwa przegrała w Legnicy

AZS AWF Biała Podlaska przegrał z AZS AGH Kraków. KPR Padwa Zamość gorsza od Siódemki Miedzi Legnica.
Jarosław Kilian, reżyser "Halki"
Siła, namiętność, miłość, wiara. O magii opery z reżyserem "Halki"

Tuż przed premierą "Halki" w wykonaniu artystów Opery Lubelskiej o teatralnej pasji, rodzinie i sztuce rozmowialiśmy z Jarosławem Kilianem, reżyserem spektaklu.

Podlasie wreszcie wygrało u siebie, Stal Kraśnik minimalnie gorsza od Siarki

Podlasie wreszcie wygrało u siebie, Stal Kraśnik minimalnie gorsza od Siarki

Ósmy występ u siebie w tym sezonie i wreszcie trzecia wygrana. Podlasie Biała Podlaska w sobotni wieczór pokonało Spartę Kazimierza Wielka 2:0.
Lubelska premiera opery "Halka". Na widowni m.in. Marta Nawrocka
Lubelska premiera opery "Halka". Na widowni m.in. Marta Nawrocka

W sobotę, 25 października, premierowy spektakl opery "Halka" w Centrum Spotkania Kultur na widowni obejrzała m.in. Marta Nawrocka. Małżonka prezydenta RP objęła wydarzenie honorowym patronatem.
W Lubartowie otworzą duży park handlowy. Będą promocje
Lubartów

W Lubartowie otworzą duży park handlowy. Będą promocje

W środę, 29 października, zaplanowano otwarcie parku handlowego "Targowa" przy ul. Lubelskiej w Lubartowie. Na klientów, którzy odwiedzą placówkę, czekają zakupowe promocje, degustacje, nagrody i kiełbaski z grilla.
Co robić w areszcie? W Lublinie osadzeni przepisali Biblię
Lublin

Co robić w areszcie? W Lublinie osadzeni przepisali Biblię

Zamiast nudzić się w celi, grupa 80 osadzonych w lubelskim areszcie śledczym, zajęła się ręcznym przepisywaniem Pisma Świętego. Zadanie to zajęło im ponad trzy miesiące. To jedna z inicjatyw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dla aresztowanych.

PiS zaczyna pracę nad nowym programem. Co pokazała konwencja?
kraj świat

PiS zaczyna pracę nad nowym programem. Co pokazała konwencja?

W sobotę wieczorem zakończyła się dwudniowa, organizowana w Katowicach, konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Myśląc: Polska". Jarosław Kaczyński zapowiedział, że to początek tworzenia nowego programu partii, który ma być realizowany po kolejnych wyborach.
Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Popełniliśmy zbyt dużo indywidualnych błędów

Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Popełniliśmy zbyt dużo indywidualnych błędów

Górnik Łęczna przegrał we Wrocławiu ze Śląskiem Wrocław 1:3. Jak sobotnie spotkanie podsumowali obaj szkoleniowcy, wracający do gry w zielono-czarnych barwach Egzon Kryeziu i były snajper Górnika Przemysław Banaszak?
Wyniki:

Cracovia - Raków Częstochowa 2-0
Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia 4-0
Korona Kielce - Górnik Zabrze 1-1
Lech Poznań - Pogoń Szczecin 2-2
Motor Lublin - GKS Katowice 2-5
Piast Gliwice - Lechia Gdańsk 1-2
Widzew Łódź - Radomiak Radom 3-2
Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 3-1
Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Tabela:

1. Jagiellonia 11 24 23-13
2. Górnik 12 23 19-10
3. Cracovia 11 21 20-12
4. Korona 12 19 16-11
5. Lech 11 19 20-18
6. Wisła Płock 10 18 12-7
7. Zagłębie 11 16 24-17
8. Widzew 12 16 20-17
9. Legia 11 15 14-12
10. Radomiak 12 15 22-22
11. Raków 11 14 12-15
12. Pogoń 12 14 18-22
13. Arka 12 12 7-19
14. Katowice 12 11 16-24
15. Motor 11 11 13-21
16. Lechia 12 10 21-27
17. Bruk-Bet 11 9 15-21
18. Piast 10 7 9-13

