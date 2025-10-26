W Lubartowie otworzą duży park handlowy. Będą promocje

"Targowa" to pierwsze tej wielkości centrum handlowe w regionie, jego łączna powierzchnia przekracza 17 tys. mkw. Wewnątrz swoje punkty otworzą liczne sklepy, ale także lokale gastronomiczne i klub fitness.

Wśród potwierdzonych marek, klienci parku, znajdą m.in. Auchan, RTV Euro AGD (elektronika), Empik (książki, płyty), Sinsay (odzież), 4F (odzież sportowa), Martes Sport (odzież i akcesoria sportowe), CCC (obuwie), Diverse (odzież), Worldbox (odzież), Pepco (odzież i dla domu), Halfprice (odzież), Rossmann (drogeria), Smyk (dla dzieci), Luoro (biżuteria), Verona (biżuteria), HBMS (motoryzacja), Fotelik-Expert (foteliki samochodowe), Prymus-AGD (AGD), jak również Strefa Oczu (salon optyczny), Wakacje.pl (turystyka), czy Extreme Fitness Gyms (klub fitness). Jako pierwszy już w sobotę, 25 października, wystartował wielobranżowy sklep Action. Łącznie w obiekcie swoje miejsce znalazło blisko 80 najemców.

Jak informują właściciele parku handlowego, podczas otwarcia na klientów czekać będą przygotowane przez poszczególne punkty promocje zakupowe, konkursy, karty podarunkowe, vouchery i losowanie nagród. Nie zabraknie hostess rozdających firmowe baloniki i degustacji. Na środę zamówiono już catering z 3,5 tysiącami kiełbasek, które trafią na grilla. "Targowa" wystartuje w środę o godz. 10.

Skąd nazwa "Targowa" skoro park znajduje się przy Lubelskiej? Chodzi o nazwę ulicy w Przasnyszu, gdzie dwa lata temu otwarto pierwszy park handlowy pod tym szyldem.