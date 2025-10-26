Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Kolarze Monogo Lubelskie Perła Polski bez medalu mistrzostw świata

Autor: Kamil Kozioł
Przedstawiciele Monogo Lubelskie Perła Polski w mistrzostwach świata w Chile nie wywalczyli medali
Przedstawiciele Monogo Lubelskie Perła Polski w mistrzostwach świata w Chile nie wywalczyli medali (fot. Facebook Monogo Lubelskie Perła Polski)

Mistrzostwa świata w kolarstwie torowym, które rozgrywane były w chilijskim Santiago nie ułożyły się po myśli zawodników Monogo Lubelskie Perła Polski.

Do Ameryki Południowej najważniejszy zespół kolarski w naszym regionie wysłał aż trzech zawodników – Mateusza Rudyka, Bartosza Rudyka oraz Kacpra Majewskiego. Oczywiście największe nadzieje wiązaliśmy z występem tego pierwszego kolarza.

Mateusz Rudyk to od wielu lat jest ostoją polskiego sprintu. Przypomnijmy, że w 2019 r. Mateusz Rudyk był brązowym medalistą mistrzostw świata w sprincie. Impreza odbywała się wówczas w Pruszkowie. O sukcesach w czempionacie Europy nawet ciężko wspominać, bo tych medali ma znacznie więcej. Złoto za sprint drużynowy w Yvelines, srebra za sprint w Grenchen oraz sprint i keirin w Apeldoorn, brązy za sprint w Apeldoorn oraz sprinty drużynowe z Grenchen oraz Apeldoorn – taka kolekcja musi robić wrażenie. Do tego należy dodać niezły występ w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, w których zajął 5 miejsce w sprincie.

Rywalizacji w Chile jednak nie będzie wspominał tak miło. W jego koronnej konkurencji, czyli sprincie, udział zakończył już na etapie 1/8 finału. W pierwszej rundzie pokonał Jamesa Hedgcocka. W kolejnej rundzie jednak rywalizował z Francuzem Rayanem Helalelm. Walka z medalistą Igrzysk Olimpijskich w Tokio była bardzo wyrównana, ale na jej końcu minimalnie lepszy był reprezentant Trójkolorowych.

Przygotowaniem do sprintu miał być dla Rudyka keirin. Zawodnik Monogo Lubelskie Perła Polski w pierwszej rundzie zajął w swoim wyścigu drugie miejsce ulegający jedynie Harry Ledinghamowi-Hornowi z Wielkiej Brytanii. W ćwierćfinale miał mnóstwo szczęścia, bo przyjechał w swoim wyścigu jako czwarty, ale ta lokata również dawała kwalifikację do półfinału. W nim jednak Rudyk był ostatni, chociaż trzeba przyznać, że uległ wybitnym przeciwnikom. Za rywali miał chociażby Mikhaila Yakovleva z Izraela czy Jeffrey Hooglanda z Holandii.

Rudyk walczył jeszcze w finale pocieszenia, ale tam również przyjechał ostatni. Sklasyfikowany został jednak na 11 miejscu, bo Nikita Kiriltsev w ogóle nie pojawił się na starcie. Mistrzem świata został Holender Harrie Lavreysen, a pozostałe miejsca na podium zajęli Leigh Hoffman z Australii oraz Jeffrey Hoogland.

Pozostali zawodnicy Monogo, Bartosz Rudyk i Kacper Majewski zajęli w swoich konkurencjach zdecydowanie gorsze miejsca. W wyścigu indywidualnym na 4 km Bartosz Rudyk był 19, a Kacper Majewski 25. Z kolei wyścig drużynowy nasza ekipa ukończyła na 16 pozycji. W jej składzie byli Bartosz Rudyk, Kacper Majewski, Piotr Maślak i Daniel Staniszewski.

Wielkie emocje, pięć setów, a na koniec wygrana Bogdanki LUK Lublin
Wielkie emocje, pięć setów, a na koniec wygrana Bogdanki LUK Lublin

Karol Czubak w dziesięciu meczach ligowych strzelił siedem goli i zaliczył dwie asysty

Karol Czubak z Motoru Lublin na czele klasyfikacji najlepszych strzelców PKO BP Ekstraklasy

Karol Czubak w dziesięciu meczach ligowych strzelił siedem goli i zaliczył dwie asysty

Karol Czubak z Motoru Lublin na czele klasyfikacji najlepszych strzelców PKO BP Ekstraklasy

W piątkowym meczu z Widzewem napastnik Motoru Karol Czubak ustrzelił dublet. W sumie zdobył już w tym sezonie siedem goli. A taki dorobek daje mu pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców razem z kilkoma innymi snajperami. Po siedem trafień zaliczyli również: Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok), Mikael Ishak (Lech Poznań) oraz Filip Stojilković (Cracovia).
PKO BP EKSTRAKLASA
12. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Raków Częstochowa 2-0
Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia 4-0
Korona Kielce - Górnik Zabrze 1-1
Lech Poznań - Pogoń Szczecin 2-2
Motor Lublin - GKS Katowice 2-5
Piast Gliwice - Lechia Gdańsk 1-2
Widzew Łódź - Radomiak Radom 3-2
Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 3-1
Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Tabela:

1. Jagiellonia 11 24 23-13
2. Górnik 12 23 19-10
3. Cracovia 11 21 20-12
4. Korona 12 19 16-11
5. Lech 11 19 20-18
6. Wisła Płock 10 18 12-7
7. Zagłębie 11 16 24-17
8. Widzew 12 16 20-17
9. Legia 11 15 14-12
10. Radomiak 12 15 22-22
11. Raków 11 14 12-15
12. Pogoń 12 14 18-22
13. Arka 12 12 7-19
14. Katowice 12 11 16-24
15. Motor 11 11 13-21
16. Lechia 12 10 21-27
17. Bruk-Bet 11 9 15-21
18. Piast 10 7 9-13

