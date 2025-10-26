Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. niedziela, 26 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

III liga gr. IV

Dzisiaj
15:28
Strona główna » Sport » Piłka nożna » III liga gr. IV

Podlasie wreszcie wygrało u siebie, Stal Kraśnik minimalnie gorsza od Siarki

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Udostępnij 0 A A
(fot. Gerard Maksymiuk/MKS Podlasie Biała Podlaska)

Ósmy występ u siebie w tym sezonie i wreszcie trzecia wygrana. Podlasie Biała Podlaska w sobotni wieczór pokonało Spartę Kazimierza Wielka 2:0.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Piłkarze Podlasia ostatni raz trzy punkty przed własną publicznością zdobyli... 30 sierpnia.

W sobotę kibice biało-zielonych zadawali sobie pytanie: jak nie ze Spartą, to z kim? W końcu do Białej Podlaskiej przyjechał beniaminek, który zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.

Nie było łatwo, ale drużyna Macieja Oleksiuka jednak przełamała się w domowym spotkaniu i pokonała rywali 2:0. Po godzinie gry wynik otworzył Adrian Wnuk, a kwadrans później Dominik Maluga zagrał na „nos” do Jarosława Kosieradzkiego, któremu pozostało jedynie dopełnić formalności.

Podlasie Biała Podlaska – Sparta Kazimierza Wielka 2:0 (0:0)

Bramki: Wnuk (60), Kosieradzki (75).

Podlasie: Podlasie: Jeż – Dmitruk, Konaszewski, Mikołajewski, Orzechowski (88 Twarowski), Horzhui, Jakóbczyk (70 Dobruk) Maluga (88 Oremczuk), Wnuk (82 Grochowski), Mróz (46 Andrzejuk), Kosieradzki.

Jeden gol w Tarnobrzegu

Stal Kraśnik walczyła dzielnie w Tarnobrzegu, ale ostatecznie przegrała z Siarką 0:1. Jedyny gol padł w 53 minucie po błędzie Tadeusza Grabowskiego. Bramkarz gości dostał podanie od kolegi i miał dużo czasu, żeby wybić piłkę. Najpierw źle ją przyjął, a za chwilę próbował się jeszcze kiwać z rywalem. Paweł Mróz odebrał mu jednak futbolówkę i kopnął do „pustaka”.

– Początek może nie był za dobry w naszym wykonaniu, ale później przejęliśmy inicjatywę i mieliśmy dwie sytuacje. Ogólnie przeważaliśmy w pierwszej połowie. W drugiej mecz był bardziej wyrównany, ale mamy niedosyt, bo remis byłby bardziej sprawiedliwy – ocenia Kamil Król, drugi trener Stali.

Siarka Tarnobrzeg – Stal Kraśnik 1:0 (0:0)

Bramka: Mróz (53).

Stal: Grabowski – Czapla (85 Pacek), R. Majewski, Pietroń, Pavlas, Lech, Bartoś, Król, Sz. Majewski (85 Jędrasik), Skrzyński (63 Wyjadłowski), Koziej (63 Kogut).

Andrij Remeniuk w drugiej połowie był najbliżej zdobycia gola

Avia znowu zgubiła punkty u siebie. Tym razem zremisowała ze Starem Starachowice

Chełmianka po trzech meczach bez wygranej znowu zgarnęła komplet punktów

Chełmianka pokonała KSZO w meczu faworytów do awansu

Świdniczanka nie rozegrała w Lubaczowie jakiegoś bardzo dobrego spotkania, ale nie musiała w sobotę przegrać

Trochę pecha, trochę kontrowersji i porażka Świdniczanki w Lubaczowie

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
stal kraśnik Podlasie Biała Podlaska betclic III liga

Pozostałe informacje

Przedstawiciele Monogo Lubelskie Perła Polski w mistrzostwach świata w Chile nie wywalczyli medali

Kolarze Monogo Lubelskie Perła Polski bez medalu mistrzostw świata

Mistrzostwa świata w kolarstwie torowym, które rozgrywane były w chilijskim Santiago nie ułożyły się po myśli zawodników Monogo Lubelskie Perła Polski.
Hetman rozbił kolejnego rywala

Siedem goli Hetmana, Orlęta Spomlek zdobyły twierdzę Janów i helikopter na derbach Tanew - Łada

Piłkarze Hetmana Zamość zanotowali w niedzielę kolejne zwycięstwo. Tym razem bez problemów pokonali MKS Ruch Ryki aż 7:0.
Ulica Wyzwolenia

Ulica Wyzwolenia do przebudowy. Miasto znów szuka projektanta

Ulica Wyzwolenia w Białej Podlaskiej doczeka się przebudowy. Urzędnicy po raz drugi szukają projektanta. Firmy, które zgłosiły się do pierwszego przetargu okazały się za drogie.

Wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego na Lubelszczyźnie
z życia gwiazd

Cichopek i Kurzajewski pobrali się na Lubelszczyźnie. Gwiazdy bawiły się w Urszulinie

W położonej w powiecie włodawskim gminie Urszulin, w sercu Poleskiego Parku Narodowego, w sobotę pobrali się popularni celebryci, telewizyjni prezenterzy - Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. W uroczystości wzięło udział wiele znanych osób ze świat showbiznesu.
AZS AWF ograny przez beniaminka, Padwa przegrała w Legnicy

AZS AWF ograny przez beniaminka, Padwa przegrała w Legnicy

AZS AWF Biała Podlaska przegrał z AZS AGH Kraków. KPR Padwa Zamość gorsza od Siódemki Miedzi Legnica.
Jarosław Kilian, reżyser "Halki"
rozmowa

Siła, namiętność, miłość, wiara. O magii opery z reżyserem "Halki"

Tuż przed premierą "Halki" w wykonaniu artystów Opery Lubelskiej o teatralnej pasji, rodzinie i sztuce rozmowialiśmy z Jarosławem Kilianem, reżyserem spektaklu.

Podlasie wreszcie wygrało u siebie, Stal Kraśnik minimalnie gorsza od Siarki

Podlasie wreszcie wygrało u siebie, Stal Kraśnik minimalnie gorsza od Siarki

Ósmy występ u siebie w tym sezonie i wreszcie trzecia wygrana. Podlasie Biała Podlaska w sobotni wieczór pokonało Spartę Kazimierza Wielka 2:0.
Lubelska premiera opery "Halka". Na widowni m.in. Marta Nawrocka
opera
galeria

Lubelska premiera opery "Halka". Na widowni m.in. Marta Nawrocka

W sobotę, 25 października, premierowy spektakl opery "Halka" w Centrum Spotkania Kultur na widowni obejrzała m.in. Marta Nawrocka. Małżonka prezydenta RP objęła wydarzenie honorowym patronatem.
W Lubartowie otworzą duży park handlowy. Będą promocje
Lubartów

W Lubartowie otworzą duży park handlowy. Będą promocje

W środę, 29 października, zaplanowano otwarcie parku handlowego "Targowa" przy ul. Lubelskiej w Lubartowie. Na klientów, którzy odwiedzą placówkę, czekają zakupowe promocje, degustacje, nagrody i kiełbaski z grilla.
Co robić w areszcie? W Lublinie osadzeni przepisali Biblię
Lublin

Co robić w areszcie? W Lublinie osadzeni przepisali Biblię

Zamiast nudzić się w celi, grupa 80 osadzonych w lubelskim areszcie śledczym, zajęła się ręcznym przepisywaniem Pisma Świętego. Zadanie to zajęło im ponad trzy miesiące. To jedna z inicjatyw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dla aresztowanych.

PiS zaczyna pracę nad nowym programem. Co pokazała konwencja?
kraj świat

PiS zaczyna pracę nad nowym programem. Co pokazała konwencja?

W sobotę wieczorem zakończyła się dwudniowa, organizowana w Katowicach, konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Myśląc: Polska". Jarosław Kaczyński zapowiedział, że to początek tworzenia nowego programu partii, który ma być realizowany po kolejnych wyborach.
Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Popełniliśmy zbyt dużo indywidualnych błędów

Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Popełniliśmy zbyt dużo indywidualnych błędów

Górnik Łęczna przegrał we Wrocławiu ze Śląskiem Wrocław 1:3. Jak sobotnie spotkanie podsumowali obaj szkoleniowcy, wracający do gry w zielono-czarnych barwach Egzon Kryeziu i były snajper Górnika Przemysław Banaszak?
Norka w klatce
Magazyn

Otworzą klatki. Ratunek dla zwierząt futerkowych czy triumf lobby „ekologów”?

Na Lubelszczyźnie działa szesnaście ferm futerkowych. Do 2033 roku znikną one z mapy kraju. Podobnie jak wszystkie inne gospodarstwa tego typu na terenie Polski.

zdjęcie ilustracyjne

Wypadek na radzyńskim basenie. Prokuratura stawia zarzuty

W październiku 2024 roku mężczyzna zasłabł na radzyńskiej pływalni i w ciężkim stanie trafił do szpitala. Prokuratura postawiła zarzuty dwóm ratownikom.

Karol Czubak w dziesięciu meczach ligowych strzelił siedem goli i zaliczył dwie asysty

Karol Czubak z Motoru Lublin na czele klasyfikacji najlepszych strzelców PKO BP Ekstraklasy

W piątkowym meczu z Widzewem napastnik Motoru Karol Czubak ustrzelił dublet. W sumie zdobył już w tym sezonie siedem goli. A taki dorobek daje mu pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców razem z kilkoma innymi snajperami. Po siedem trafień zaliczyli również: Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok), Mikael Ishak (Lech Poznań) oraz Filip Stojilković (Cracovia).
BETCLIC III LIGA, GR. IV
13. KOLEJKA

Wyniki:

Pogoń Sokół Lubaczów - Korona II Kielce 0-0
Siarka Tarnobrzeg - Avia Świdnik 2-2
Sokół Kolbuszowa Dolna - Naprzód Jędrzejów 0-1
Sparta Kazimierza Wielka - Wisłoka Dębica 1-3
Stal Kraśnik - Cracovia II 2-2
Star Starachowice - Chełmianka 1-1
Świdniczanka Świdnik - Podlasie Biała Podlaska 1-2
Wisła II Kraków - KSZO Ostrowiec Św. 0-0
Wiślanie Skawina - Czarni Połaniec 0-2

Tabela:

1. Avia 13 26 28-18
2. KSZO 13 26 21-11
3. Wiślanie 13 26 25-22
4. Wisłoka 13 22 20-14
5. Chełmianka 13 22 19-16
6. Siarka 13 21 26-19
7. Star 13 21 19-15
8. Cracovia II 13 21 22-24
9. Pogoń Sokół 13 20 21-13
10. Podlasie 13 20 24-23
11. Korona II 13 17 22-23
12. Stal K. 13 16 22-19
13. Czarni 13 16 20-23
14. Naprzód 13 15 16-22
15. Świdniczanka 13 12 21-24
16. Wisła II 13 10 20-33
17. Sokół Kolbuszowa 13 7 11-23
18. Sparta 13 7 16-31

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 