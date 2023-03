Edach Budowlani grają w Krakowie z Juvenią. Celem kolejne zwycięstwo

Lublinianie powalczą o zwycięstwo z tzw. bonusem. Tylko w taki sposób mogą utrzymać kontrolę nad rywalami. Po 11 kolejkach Edach Budowlani tracą bowiem do lidera Budo 2011 Aleksandrów Łódzki sześć punktów, a do drugiego w klasyfikacji Ogniwa Sopot trzy. Podopieczni trenera Andrzeja Kozaka mają ambitny plan walki o medal. – Chcemy bić się o złoto – przypomina lubelski szkoleniowiec.

Prawo gry o mistrzostwo Polski uzyskają dwie najlepsze drużyny po sezonie zasadniczym. Ekipę z Aleksandrowa Łódzkiego lublinianom raczej trudno będzie przeskoczyć, ale wicemistrza kraju, Ogniwo już tak. Warunek jest jeden – muszą wygrywać każdy kolejny mecz i to koniecznie z bonusem. Tym samym będą mieć kontrolę nad uciekającym Ogniwem. Bezpośrednie starcie Edach Budowlanych z zespołem z Sopotu zaplanowano na weekend 29-30 kwietnia (w Lublinie). Do tego czasu obie ekipy skupiają się na punktowaniu rywali.

W niedzielę podopieczni trenera Kozaka zagrają w Krakowie. Wiosną Juvenia rozegrała tylko jedno spotkanie, przed tygodniem uległa na wyjeździe Lechii Gdańsk (14:33). – Kraków u siebie zawsze jest mocny, a co ważne, gra do końca – przestrzega trener Kozak.

Do składu Edach Budowlanych wraca Marzuq Maarman, który wiosną miał występować w Up Fitness Skrze Warszawa. Stołeczni ostatecznie nie przystąpili do rundy rewanżowej, a zawodnik powrócił do Lublina. W Krakowie naprzeciw siebie staną dwaj lubelscy trenerzy, byli zawodnicy Budowlanych: Andrzej Kozak i Konrad Jarosz.

Mistrzowski turniej kobiet

W sobotę, od godziny 10, na boisku przy ul. Magnoliowej, rozegrane zostaną mistrzostwa Polski Kobiet Rugby7, z udziałem Amazonek Budowlani Lublin, które są gospodyniami zawodów. Będzie to już VI turniej w tym sezonie. Weźmie w nim udział 12 drużyn z całej Polski, m.in. zespoły z Gdańska, Krakowa, Bydgoszczy, Poznania, Warszawy, Rudy Śląskiej, Łodzi i Gdyni. Zobaczymy w akcji blisko 200 zawodniczek rywalizujących w trzech ligach. W drużynach grają reprezentantki kadry narodowej, aktualne mistrzynie Europy, które w czerwcu powalczą o kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Rezerwy wracają do gry

W sobotę, na starym obiekcie Budowlanych czyli stadionie przy ul. Krasińskiego 11, pierwszą kolejkę rundy rewanżowej rozegrają rezerwy Edach Budowlanych, grające w II lidze AWP Budowlani II Lublin. Ich rywalem będzie Res Energy Rugby Team Olsztyn. To jedyna drużyna, z którą w pierwszej rundzie lublinianie przegrali (7:27). Pierwszy gwizdek o godzinie 14.