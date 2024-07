Euro 2024: Holandia zdecydowanie lepsza od Rumunii. Rezerwowy zaliczył wejście smoka

Przez pierwsze kilkanaście minut wydawało się, że to będzie kolejne spotkanie na Euro 2024, w którym faworyt będzie miał problemy. Rumunia naprawdę prezentowała się bardzo dobrze. Potrafiła być częściej przy piłce, przycisnąć przeciwnika, a także stworzyć zagrożenie pod jego bramką. Dennis Man miał chyba najlepszą okazję, ale po solowym rajdzie uderzył minimalnie nad poprzeczką.

Holandia powoli przebudzała się jednak ze snu i w 20 minucie objęła prowadzenie. Cody Gakpo dostał piłkę na lewym skrzydle, oszukał jednego rywala, zabrakło asekuracji drugiego, a na koniec dobrej interwencji bramkarza, bo zawodnik Liverpoolu zaskoczył Florina Nitę strzałem w krótki róg. Kolejne fragmenty to całkowita dominacja Memphisa Depaya i spółki. Wreszcie można było zobaczyć grę z pierwszej piłki, agresję w środku pola i sporo sytuacji, aby poprawić wynik.

Jedyne do czego można było się przyczepić, to skuteczność, bo mimo wielu wrzutek, kilku niezłych okazji do przerwy zostało tylko 1:0. Druga połowa to powtórka z pierwszej. „Pomarańczowi” za każdym razem znajdowali jednak sposób, żeby zepsuć sytuację. Virgil van Dijk uderzył w słupek, Joey Veerman fatalnie spudłował z bliska, a bramka Gakpo nie została uznana ze względu na minimalnego spalonego.

Zanosiło się na nerwową końcówkę dla faworyta jednak w 83 minucie kiepsko przy linii końcowej zachował się Radu Dragusin, który odpuścił już piłkę sądząc, że ta opuści boisko. Innego zdania był Gakpo, który grał do końca, przejął futbolówkę i wyłożył ją jak na tacy do Donyella Malena. Skrzydłowy w końcu musiał podwyższyć na 2:0. Ten sam gracz na koniec, po indywidualnej akcji wykończył kontrę swojej drużyny i ustalił wynik na 3:0.

W sobotę o godz. 21 Holandia zmierzy się w ćwierćfinale z Austrią lub Turcją.

Holandia – Rumunia 3:0 (1:0)

Bramki: Gakpo (20), Malen (83, 90+3).

Holandia: Verbuggen – Dumfries, de Vrij, van Dijk, Ake (69 van der Ven) Rijnders, Schouten (69 Veerman), Simons, Bergwijn (46 Malen), Depay (90 Blind), Gakpo (84 Weghorst).

Rumunia: Nita – Mogos (38 Racovitan), Burca, Dragusin, Ratiu, M. Marin (72 Cicaldau), Man, Stanciu (88 Olaru), R. Marin, Hagi (72 Alibec), Dragus (72 Mihaila).