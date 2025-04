Święto muzyki reggae – Marleyki 2025

Impreza organizowana jest od 1991 roku, w rocznicę śmierci Boba Marleya. Marleyki to również gwarancja świetnej zabawy tanecznej w rytmie reggae. W tym roku na zaproszenie organizatorów – Love Sen-c Music Sound System, w Wirydarzu zagrają: Splendid, Sensithief i KandyBouy, a zatańczą dziewczyny z Passa Passa Dance Studio.



Splendid Sound to najbardziej utytułowany Sound System w Polsce, zwycięzcy przestiżowych „clash’ów, nagradzani w Polsce jak i na świecie. Obok nich wystąpi Sensithief Sound, wywodzący się z Lubelszczyzny sukcesorzy lubelskiej tradycji oraz KandyBouy – pochodzący z Bulawayo (Zimbabwe) DJ, którego motto brzmi „Muzyka może zmienić świat, wystarczy jej słuchać.” – wielokrotnie nagradzany mistrz swojego fachu!



Rozpiska godzinowa:

21:00-22:00 – LSM

22:00-23:00 – Sensithief

23:00-23:45 – LSM SET

23:45-01:15 – Splendid Champion Sound

01:15-01:45 – KandyBouy b2b Splendid Afrobeats Selection

01:45-02:30 – KandyBouy

02:30 – LSM.



Impreza odbędzie się 10 maja w Wirydarzu Centrum Kultury w Lublinie. Początek o godzinie 21:00. Bilety do nabycia w kasach albo online lub w dniu wydarzenia.