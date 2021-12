Luxiona AZS UMCS Lublin kończy rundę efektownym zwycięstwem

To był najlepszy mecz akademików w przeciągu całej rundy. Już w drugiej minucie wynik spotkania otworzył bowiem Tomasz Sekrecki i dal jasny sygnał, że gospodarzy w tym spotkaniu interesują tylko i wyłącznie trzy punkty. W ósmej minucie na 2:0 podwyższył Jakub Wankiewicz, a cztery minuty później trafił po raz kolejny. To nie był jednak popis strzeleckich popisów Luxiony AZS UMCS, bo jeszcze przed przerwą do siatki Gwiazdy trafili Tomasz Ławicki i Konrad Niegocki, który ze spokojem wykorzystał przedłużony rzut karny i gospodarze prowadzili do przerwy aż 5:0.

Druga połowa zaczęła się dla miejscowych równie udanie jak pierwsza. Goście wycofali bramkarza, a „Dziki” skrzętnie z tego skorzystały, bo po przechwycie piłkę w bramce ekipy z Rudy Śląskiej strzałem z własnej połowy umieścił Jarosław Wójcik. Przyjezdni starali się jednak zakończyć mecz z honorem i dzięki trafieniom Sylwestera Gładkowskiego i Pawła Grzywaczewskiego. Nic to jednak nie zmieniło i Luxiona AZS UMCS po końcowym gwizdku mogła cieszyć się z efektownej wygranej.

– Wracamy powoli do tego co graliśmy w zeszłym sezonie. Chcemy, aby hala Globus znów stała się taką naszą twierdzą. Mamy młodych zawodników, którzy się ciągle rozwijają i liczymy, że to zaprocentuje w kolejnej rundzie. Przeciwko Gwieździe pracowaliśmy bardzo dobrze w obronie i przez to nasi rywale nie mieli okazji strzeleckich. Spodziewaliśmy się, że rywale wyjdą na nas po przerwie z jeszcze większą agresją, ale najlepszym wyjściem dla nas było zdobyć kolejną bramkę – skomentował spotkanie Adrian Parzyszek, bramkarz Luxiony.

Luxiona AZS UMCS Lublin – Gwiazda Ruda Śląska 6: 2 (5:0)

Bramki: Sekrecki (2), Wankiewicz (8, 12), Ławicki (14), Niegowski (17), Wójcik (31) – Gładkowski (33), Grzywaczewski (37).

Luxiona: Parzyszek, Ławicki, Wankiewicz, Sekrecki, Niegowski, Hajkowski, Marcin Ostrowski, Maciej Ostrowski, Cezary Pęcak, Wójcik, Szyjduk, Zdunek, Godyński.

Gwiazda: Siadul, Dynek, Bogdziewicz, Pasierb, S. Gładkowski, Pleszak, Wojciuk, Wanot, Świerczyński, Szyszko, Grzywaczewski, Grzybowski, Tkacz.