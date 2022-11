Monika Skinder rozpoczęła sezon Pucharu Świata od punktowanego występu w Ruce

Na tej drugiej zmianie już pierwszego dnia zmagań w fińskiej Ruce skorzystała Monika Skinder. Zawodniczka MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski do tego sezonu przygotowywała się z męską kadrą pod okiem Lukasa Bauera. Wyniki niedawnych zmagań poprzedzających inaugurację Pucharu Świata pozwalały mieć nadzieję, że 21-letnia zawodniczka zrobiła w swojej karierze krok do przodu. Sprinterski start w Ruce był jednak dla młodzieżowej wicemistrzyni świata zimnym prysznicem. Nasza zawodniczka kompletnie nie liczyła się w walce o czołową trzydziestkę, która ma prawo występu w ćwierćfinale. Skinder zakończyła zmagania na odległym 41 miejscu, co jednak dało jej 10 pucharowych punktów. Druga z Polek, Izabela Marcisz, finiszowała jeszcze dalej, na 49 pozycji. Zawody sprinterskie wygrała Szwedka Emma Ribom.

Dzień później panie walczyły w biegu na 10 km stylem klasycznym. Niestety, ale Skinder przez cały dystans plasowała się w piątej dziesiątce, a finiszowała nawet jeszcze dalej – na 54 pozycji. Zawodniczka MULKS Grupa Oscar wyprzedziła na mecie tylko 7 zawodniczek, w tym 41-letnia Finkę czy Kazaszki, Koreanki oraz Ormiankę. Marcisz uplasowała się wyżej i była 40. Wygrała Szwedka Ebba Andersson. Skinder straciła do niej ponad 3 min. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 21-latka z Rogóźna jest 62. – Na pewno pod nieobecność Rosjanek należało spodziewać się lepszego wyniku w sprincie. Myślę, że czołowa 30-tka powinna być w wykonaniu Moniki już normą w tym sezonie. Ona bardzo chwali sobie zajęcia z Lukasem Bauerem i jest dobrze nastawiona do tego sezonu. Głównym celem Moniki są młodzieżowe mistrzostwa świata, które w tym roku odbędą się w Kanadzie – mówi Waldemar Kołcun, trener MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski.

Wyniki – sprint stylem klasycznym: 1. Emma Ribom; 2. Johanna Hagstroem (obie Szwecja); 3. Tiril Udnes Weng (Norwegia); (...) 41. Monika Skinder; 49. Izabela Marcisz (obie Polska). Bieg na 10 km stylem klasycznym: 1. Ebba Andersson 24.49; 2. Frida Karlsson (obie Szwecja) + 0.05;3. Katharina Hennig (Niemcy) + 0.13; (...) 40. Marcisz + 2.03; 54. Skinder + 3.06. Klasyfikacja generalna Pucharu Świata: 1. Karlsson 258 pkt; 2. Weng 258 pkt; 3. Maja Dahlqvist (Szwecja) 217 pkt; 4.Ribom 200 pkt; 5. Andersson 195 pkt; 6. Krista Parmakoski (Finlandia) 189 pkt; (...) 49. Marcisz 41 pkt; 62. Skinder 10 pkt.