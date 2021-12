Sukces Krzysztofa Domina na zawodach we Władysławowie

21-latkl w tym sezonie jest jedną z najjaśniejszych postaci młodego pokolenia w polskim kolarstwie przełajowym. Opinie o swoim wielkim talencie potwierdził w niedzielnym wyścigu Pucharu Polski we Władysławowie. Na trudnej trasie Domin okazał się najlepszy w kategorii orlików. Jego zwycięstwo było bardzo efektowne, bo nad kolejnym zawodnikiem, Jakubem Musialikiem z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne, miał ponad minutę przewagi. Domin był również blisko podium w kategorii elita, bo jego wynik dał mu czwarte miejsce. Do trzeciego na mecie, Krzysztofa Łukasika z JBG-2 Cryospace, stracił ledwie 12 sek. Wygrał bezkonkurencyjny Bartosz Mikler z MULKS Victoria Jarocin, a jego przewaga nad Dominem wyniosła blisko 3 min.

Emocjonująco było także w Lublinie, gdzie w niedzielę odbyły się Otwarte mistrzostwa województwa lubelskiego, czyli popularna Godzina w Piekle. Tym razem areną zmagań był BikePark przy ul. Janowskiej. Przypomnijmy, że w poprzednich latach lokalizacją tego najbardziej prestiżowego wyścigu był m.in. Zalew Zemborzycki czy Park Ludowy. Tegoroczna frekwencja na pewno nie powalała, ale i tak kibice mogli obejrzeć kilka pasjonujących wyścigów. Ten najbardziej interesujący miał miejsce w kategorii elity, gdzie do samego końca o triumf walczyli Mateusz Cywiński i Kacper Maciejuk z KS Pogoń Mostostal Puławy. Po pasjonującym finiszu wygrał ten pierwszy, na co dzień reprezentant Mayday Medisept Lublin. Podium uzupełnił Maciej Dąbrowski z UKS Sokół Superior Zator, ale on do najlepszych stracił ponad cztery minuty. U pań najlepsza była utytułowana Marta Turoboś z LKK LUKS Sławno.

W kategoriach młodzieżowych dominowali przedstawiciele klubów ze Sławna oraz Lublina. Ci pierwsi, Albert Klatka i Julia Zięba, wygrali w kategorii żak oraz orliczka. Mayday było najlepsze w juniorach młodszych i juniorach, gdzie zwyciężyli Mateusz Maszkowski i Mateusz Rozpędowski.