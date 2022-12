Szymon Ładniak zaliczył kapitalny sezon w serii ADAC TCR Germany

Świetne wyniki, ale również olbrzymi progres, który wykonuje Szymon Ładniak nie umknął uwadze przedstawicielom tej legendy. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, lublinianin ma trafić do serii Ferrari Challenge Pirelli, w której rywalizują kierowcy z całego świata. W przyszłym sezonie ma ścigać się w samochodzie Ferrari 488 Challenge EVO.

Podstawowym warunkiem, który umożliwi Ładniakowi walkę w tej legendarnej serii jest jednak zgromadzenie odpowiedniego budżetu. W poprzednim sezonie lublinianin mógł liczyć chociażby na wsparcie Bogdanki czy Urzędu Marszałkowskiego. Na razie jeszcze nie ma oficjalnych informacji dotyczących tego, czy ta współpraca będzie dalej kontynuowana.

Wartość promocyjna Ładniaka w serii Ferrari Challenge Pirelli na pewno jeszcze wzrośnie, bo ta seria ma szanse zagościć na antenie polskiej telewizji. Każdy wyścig jest transmitowany poprzez YouTube, a dodatkowo, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, występy Ładniaka mogą jeszcze pojawić się na antenie Motowizji. Sezon rozpocznie się w końcówce marca w hiszpańskiej Walencji. W kolejnych tygodniach zawodnicy będą rywalizować jeszcze we Włoszech, Portugalii, Austrii, Francji czy Belgii. – Bardzo cieszę się, że Szymon może otrzymać taką szansę. Jestem dumny z niego, bo do wszystkiego dochodzi dzięki swojej ciężkiej pracy. Kosztuje go to wiele wyrzeczeń, ale jest szczęśliwy, bo robi to, co kocha. W serii Ferrari Challenge Pirelli nie będzie mu łatwo, bo musi zmienić fizykę swojego ciała. Musi być bardziej wytrzymały, mieć jeszcze szybszy czas reakcji, bo w tych autach wszystko toczy się w sposób błyskawiczny – mówi jeden z członków zespołu.

Zaproszenie do startów w serii Ferrari Challenge Pirelli pokazuje tylko, jak wielkie sukcesy w poprzednim sezonie osiągnął Szymon Ładniak. Przypomnijmy, że w serii ADAC TCR Germany był najlepszy w kategorii juniorów, a w klasyfikacji generalnej zajął trzecie miejsce. — To był fantastyczny sezon. Zdarzały się trudniejsze momenty, ale cały czas rozwijaliśmy się i rośliśmy jako zespół. To właśnie Engstler Motorsport w ubiegłym roku zauważył Szymona i postanowił by otworzyć mu drzwi do świata motorsportu na najwyższym światowym poziomie w autach zamkniętych. Odebranie trofeum to ukoronowanie tego pięknego czasu, ale to właśnie ciągły rozwój sprawia mi największą radość. W kolejnym sezonie będę jeszcze silniejszy — oceniał w poprzednich wypowiedziach Szymon Ładniak.