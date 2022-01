W Tomaszowie Lubelskim rozegrano Zawody Pierwszy Śnieg

Impreza zgromadziła na starcie ponad 60 zawodników. Musieli oni zmagać się nie tylko ze swoimi słabościami, ale również z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Jeszcze niedawno wydawało się, że zmagania odbędą się bez większych przeszkód. Nagła odwilż sprawiła jednak, że organizatorzy musieli włożyć mnóstwo pracy w przygotowanie właściwej pętli. Ich trud przyniósł jednak owoce, bo w Tomaszowie Lubelskim mogliśmy oglądać ciekawe zawody.

Zarówno seniorki, jak i seniorki rywalizowali na tym samym dystansie liczącym 3 km. U pań najlepsza była Beata Bielecka. 46-latka na co dzień reprezentuje barwy miejscowego klubu Morsy Spod Młyna. Druga na mecie była 60-letnia Ewa Korkosz, która jest przedstawicielką MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski.

U panów najlepszy był klubowy kolega Korkosz, Mateusz Mandziuk. 32-latek zdominował rywalizację i o ponad dwie minuty wyprzedził Pawła Jasiejko z Lublina. Na najniższym stopniu podium stanął Stanisław Mandziuk z Łosińca. Jemu należą się jednak specjalne słowa uznania, bo był najstarszym uczestnikiem zawodów – liczy sobie aż 65 lat.

Sporo emocji było również w kategoriach młodzieżowych. U pań na starcie pojawiła się Anna Berezecka. To właśnie ona była największą gwiazdą zmagań w Tomaszowie Lubelskim. 20-latka z MULKS Grupa Oscar w grudniu zadebiutowała w Pucharze Świata. W Dreźnie wprawdzie nie zrobiła furory i nie zdobyła punktów, to jednak jej start w Zawodach Pierwszy Śnieg dodał imprezie splendoru. Berezecka oczywiście wygrała kategorię juniorek zostawiając resztę stawki daleko w tyle. W innych kategoriach wiekowych triumf odniosły Karolina Kuć i Sandra Kawka, które na co dzień reprezentują również miejscowy MULKS Grupa Oscar. U panów natomiast wygrywali Bartosz Cielniak, Bartosz Kita i Antoni Żółkiewski, którzy również są zawodnikami MULKS Grupa Oscar.

Wyniki – mężczyźni (3 km): 1. Mateusz Mandziuk (MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski) 9.14; 2. Paweł Jasiejko (Lublin) + 2.33; 3. Stanisław Mandziuk (Łosiniec) + 3.33; kobiety (3 km): 1. Beata Bielecka (Morsy Spod Młyna Tomaszów Lubelski) 14.35; 2. Ewa Korkosz (MULKS Grupa Oscar) + 0.13.