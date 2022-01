XXXIII Ogólnopolski Bieg Hetmański. Faworyci nie zawiedli

Obaj przedstawiciele MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski byli zaliczani do faworytów zawodów. Nic w tym dziwnego, wszak przed rokiem oni również okazali się najlepsi.

Licząca 25 km trasa okazała się jednak bardzo selektywna w kategorii mężczyzn. Walka była bardzo wyrównana i rozstrzygnęła się dopiero na ostatnich metrach. Na nich rywalizowali ze sobą trzej zawodnicy – Bartosz Cielniak, Bartosz Kita i Maciej Krajcer. Dwaj pierwsi to przedstawiciele gospodarzy, a Krajcer na co dzień reprezentuje barwy UKS Rawa Siedlce. Na kresce najlepszy okazał się Cielniak, który Kitę wyprzedził o długość narty. Ten drugi był zresztą bohaterem niedzielnych zawodów, bo był najmłodszym uczestnikiem zawodów. Kita liczy sobie zaledwie 17 lat, więc cała kariera jeszcze przed nim. Wspominając o wieku uczestników, warto poświęcić kilka słów również tym najstarszym. Najbardziej doświadczonym zawodnikiem biegnącym na dystansie 25 km był Marek Rejus. Liczący sobie 64 lata przedstawiciel TKKF Sokół Głogów Mazowiecki ukończył rywalizację na 25 miejscu. Wypada również docenić znakomity występ Pawła Filipa. 51-latek z Lublina zajął 10 miejsce.

U pań, walczących na dystansie 10 km, emocji było zdecydowanie mniej. Wszystko przez to, że na starcie pojawiła się Anna Berezecka. 20-latka z MULKS Grupa Oscar należy do krajowej czołówki polskich biegów narciarskich. W tym sezonie zdążyła już zadebiutować w zawodach Pucharu Świata. W Dreźnie furory nie zrobiła i nie zdołała wywalczyć pucharowych punktów, ale i tak stała się drugą zawodniczką w historii MULKS Grupa Oscar, która wystąpiła w tym prestiżowym cyklu. Pierwszą jest oczywiście Monika Skinder, ale jej w tym roku Tomaszowie Lubelskim zabrakło. Nieobecność jest usprawiedliwiona, bo Skinder została nominowana do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie i obecnie całą swoją uwagę poświęca przygotowaniu się do tej imprezy.

Berezecka zdeklasowała swoje rywalki i nad drugą na mecie Kamilą Harbuz (MULKS Grupa Oscar) miała blisko 5 min przewagi. Podium uzupełniła Ewa Armata ze Starej Wędzarni/GOSUR Frysztek).

Ci, którzy nie czuli się na siłach, aby biec na pełnym dystansie, dostali od organizatorów możliwość rywalizacji na liczącej 10 km trasie. Na niej najlepszy okazał się Zbigniew Radomyski. Ten 70-latek z TKKF Beskidek Bielsko-Biała wykazał się kapitalną formą i nad drugim na mecie Kazimierzem Mazurkiem z Janowic miał ponad 2 min przewagi. Na najniższym stopniu podium stanął Ryszard Koprowski z Tomaszowa Lubelskiego.

Wyniki – kobiety (10 km): 1. Anna Berezecka 30.25; 2. Kamila Harbuz (MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski) + 4.41; 3. Ewa Armata (Stara Wędzarnia/GOSUR Frysztek) + 5.43;4. Ewa Marszałek (KrosSki RemSport Rzeszów) + 5.57; 5. Martyna Więcławek (MULKS Grupa Oscar) + 9.27; 6. Marta Małka (Tomaszowska Grupa Biegowa) + 14.03; seniorzy (25 km): 1. Bartosz Cielniak 1:12.20; 2. Bartosz Kita (obaj MULKS Grupa Oscar) – obaj ten sam czas; 3. Maciej Krajcer (UKS Rawa Siedlce) + 0.04; 4. Wojciech Nieścior (MULKS) + 0.14; 5. Rafał Potrząsaj (ski team Podhale Ciche) + 0.23; 6. Maciej Dubas (MULKS) + 0.48.

Triumf gospodarzy

W sobotę w Tomaszowie Lubelskim rozegrano mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych

Ta impreza była niejako wstępem do zaplanowanego na niedzielę Ogólnopolskiego Biegu Hetmańskiego, co sprawiło, że tegoroczna edycja była wyjątkowo mocno obsadzona.

Najwięcej uczestników było w kategorii Masters, czyli osób liczących sobie co najmniej 24 lata. Rywalizacja odbywała się na dystansie 5 km i najlepszy wśród mężczyzn okazał się Mateusz Mandziuk z MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski. 32-latek wyprzedził o 27 sek. Pawła Filipa z Lublina. Jego wynik należy szczególnie docenić jeżeli zaznaczy się, że liczy sobie już 51 lat. Podium uzupełnił Jacek Konik z LUKS Ustjanowa.

U pań najlepsza okazała się Marta Małka z Tomaszowskiej Grupy Biegowej. Na mecie wyprzedziła o 10 sek. Beatę Bielecką z Morsów Spod Młyna Tomaszów Lubelski. Trzecia w klasyfikacji Milena Procko z Kielc spóźniła się już o ponad minutę.

Warto też podkreślić wysoki poziom rywalizacji w młodszych kategoriach wiekowych. U panów triumf odnieśli Emil Pleskacz (młodzieżowcy, MULKS Grupa Oscar), Bartosz Cielniak (junior, MULKS Grupa Oscar) oraz Bartosz Kita (junior młodszy, MULKS Grupa Oscar). U kobiet najlepsze były Renata Król (młodzieżowcy, LKS Markam Wiśniowa-Osieczany), Anna Berezecka (juniorka, MULKS Grupa Oscar) i Aleksandra Kołodziej (juniorka młodsza, LKS Witów Ski Mszana Górna). (kk)