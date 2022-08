Pogoń Mostostal Puławy startowała w Wyścigu Dookoła Mazowsza

Ta impreza to ważna pozycja w krajowym kalendarzu kolarskim. Oczywiście, nie ma ona takiego prestiżu jak Tour de Pologne, ale co roku ściąga na start wielu zawodników z całego świata. W tegorocznej edycji na liście startowej pojawili się również kolarze Pogoni Mostostal Puławy.

Tradycyjnie już wystąpili w młodym zestawieniu, co nie oznacza, że chcieli być tylko tłem dla bardziej doświadczonych przeciwników. Już pierwszy etap wokół Teresina był miejscem, gdzie puławianie zaznaczyli swoją obecność. Ten odcinek zakończył się finiszem peletonu, a na 19 miejscu w grupie zasadniczej przyjechał Karol Wawrzyniak, co dało mu to na tym etapie 9 miejsce w klasyfikacji młodzieżowców. Warto wspomnieć, że w Teresinie triumfował Marceli Bogusławski z HRE Mazowsze Serce Polski.

Pozostałe etapy Wyścigu Dookoła Mazowsza również kończyły się finiszami peletonu. Na drugim i trzecim odcinku puławianie zbyt mocno nie zaistnieli. Pokazali się za to na ostatnim etapie wiodącym wokół Kozienic. Tam Karol Wawrzyniak zajął 26 miejsce, będąc jednocześnie 10 młodzieżowcem na tym odcinku. Wygrał go Holender Jesper Rasch z ABLOC CyclingTeam.

W klasyfikacji generalnej najlepszy z kolarzy Pogoni, Wawrzyniak, był 37. Wyścig wygrał Bogusławski, a pozostałe miejsca na podium zajęli Rasch i Alan Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski). W zestawieniu najlepszych młodzieżowców całego wyścigu Wawrzyniak był 12, a 18 miejsce zajął jego klubowy kolega Kacper Maciejuk. Tę klasyfikację wygrał Niemiec Malte Maschke. (kk)