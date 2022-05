Znakomity start Boras Team Lewart Lubartów w Pucharze Polski w Dobromierzu

Przede wszystkim błysnął Daniil Yakovlev. Ukrainiec uciekła z peletonu i przez wiele kilometrów zgodnie współpracował z Oleksandrem Perlovskyim. Na finiszu ograł rodaka i wpadł na metę jako zwycięzca. Reszta stawki przyjeżdżała na metę już pojedynczo. Nawet jednak wśród takich kolarzy lubartowianie spisali się znakomicie, bo na podium wskoczył jeszcze Matvey Ushakov. On stracił do Yakovleva niewiele ponad minutę. Na czwartym miejscu wyścig w Dobromierzu ukończył Volodymyr Tkachenko, który spóźnił się w stosunku do triumfatora o 72 sek.

Na dolnym Śląsku z dobrej strony pokazały się również przedstawicielki innej grupy z naszego regionu – Medisept Mayday Team. Zarówno w jeździe indywidualnej na czas, jak i rywalizacji ze startu wspólnego 4 miejsce zajęła Barbara Cywińska, a 6 Kinga Marek. Cywińska może czuć spore rozczarowanie zwłaszcza w tej pierwszej konkurencji, bo do podium zabrakło jej niespełna sekundy.