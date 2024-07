Znamy datę startu Ekstraligi Rugby

Podobnie jak ostatnio, w najwyższej lidze rugby w Polsce, wystąpi dziewięć drużyn. Osiem ekip to te, które dobrnęły do mety minionych rozgrywek. Sztuka ta nie udała się mistrzowi Polski z 2022 roku - Budo 2011 Aleksandrów Łódzki. Obrońcy trofeum wycofali się z rywalizacji po pierwszej części sezonu. Beniaminkiem będzie zwycięzca I ligi, Rugby Białystok.

Zespoły grać będą systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Na koniec dwie najlepsze drużyny powalczą o złoty medal mistrzostw Polski, a dwie kolejne o brązowy. Spotkania zaplanowane zostały na 7 i 8 czerwca przyszłego roku. Z 18 kolejek rundy zasadniczej, 10 zostanie rozegranych jesienią. W każdej jedna drużyna będzie pauzować, co wynika z nieparzystej liczby zespołów. Lublinianie odpoczywać będą w ostatniej serii każdej rundy, co oznacza, że zakończą rozgrywki, jeśli oczywiście nie zakwalifikują się do walki o medale, już 18 maja.

Jesienią po dwie kolejki rozegrane zostaną w sierpniu i listopadzie, a po trzy we wrześniu i październiku. Ta część sezonu zakończy się 10 listopada. Po zimowej przerwie rugbiści powrócą na boiska 15 marca. Po trzech kolejkach będą mieli dłuższą przerwę na rozgrywki międzynarodowe. W kwietniu zaplanowano jedną serię gier, kolejne cztery w maju i czerwcu.

Edach Budowlani zajęli wiosną piątą lokatę. Mistrzem Polski został Orkan Sochaczew, wicemistrzem Ogniwo Sopot. Brąz wywalczyła Awenta Pogoń Siedlce po wygranej z Juvenią Kraków.

Terminarz Edach Budowlanych Lublin w ekstralidze rugby - sezon 2024/2025

I runda

kolejka (17-18 sierpnia): Edach Budowlani Lublin - Life Style Catering Rugby Club Arka Gdynia * Ogniwo Sopot - Rugby Białystok * Awenta Pogoń Siedlce - KS WizjaMed Budowlani Łódź * Juvenia Kraków - Drew Pal 2 Lechia Gdańsk * pauzuje Orlen Orkan Sochaczew. kolejka (24-25 sierpnia): Drew Pal 2 Lechia Gdańsk - Edach Budowlani Lublin * 3. kolejka (7-8 września): Edach Budowlani Lublin - KS WizjaMed Budowlani Łódź * 4. kolejka (14-15 września): Rugby Białystok - Edach Budowlani Lublin * 5. kolejka (21-22 września): Edach Budowlani Lublin - Orlen Orkan Sochaczew * 6. kolejka (5-6 października): Ogniwo Sopot ­ Edach Budowlani Lublin * 7. kolejka (12-13 października): Edach Budowlani Lublin - Awenta Pogoń Siedlce * 8. kolejka (26-27 października): Juvenia Kraków - Edach Budowlani Lublin * 9. kolejka (2-3 listopada): pauzują Edach Budowlani Lublin.

Runda rewanżowa

kolejka (9-10 listopada): Life Style Catering Rugby Club Arka Gdynia - Edach Budowlani Lublin * 11. kolejka (15-16 marca 2025): Edach Budowlani Lublin - Drew Pal 2 Lechia Gdańsk * 12. kolejka (22-23 marca): KS WizjaMed Budowlani Łódź - Edach Budowlani Lublin * 13. kolejka (29-30 marca): Edach Budowlani Lublin - Rugby Białystok * 14. kolejka (26-27 kwietnia): Orlen Orkan Sochaczew - Edach Budowlani Lublin * 15. kolejka (3-4 maja): Edach Budowlani Lublin - Ogniwo Sopot * 16. kolejka (10-11 maja): Awenta Pogoń Siedlce - Edach Budowlani Lublin * 17. kolejka (17-18 maja): Edach Budowlani Lublin - Juvenia Kraków * 18. kolejka (31 maja - 1 czerwca): pauzują Edach Budowlani Lublin.

Finały ekstraligi: - 7-8 czerwca.