Skoki narciarskie. Dwa konkursy w Wiśle - gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Nie tak polscy kibice wyobrażali sobie początek sezonu w wykonaniu naszych skoczków. Kamil Stoch i spółka zarówno w Rosji jak i tydzień temu w Finlandii nie zaprezentowali wysokiej formy i zajmowali odległe miejsca. Kolejnym przystankiem Pucharu Świata w najbliższy weekend będzie Wisła. Polscy skoczkowie już od środy szlifowali formę, aby jak najlepiej przygotować się do weekendowych zmagań.

Sztab szkoleniowy z trenerem Michalem Dolezalem na czele zadecydował, że o prawo startu w niedzielnym konkursie indywidualnym powalczą: Stefan Hula, Maciej Kot, Jarosław Krzak, Dawid Kubacki, Klemens Murańka, Tomasz Pilch, Andrzej Stękała, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła i Jan Habdas. Tak liczna grupa naszych skoczków to oczywiście efekt tego, że Polacy są organizatorem najbliższych zawodów.

Poza formą naszych rodaków pewną niewiadomą jest pogoda. Według prognoz najlepsze warunki do skoków mają być w dzień kwalifikacji – porywy wiatru mają sięgać maksymalnie do trzech metrów na sekundę, a temperatura powinna wynosić lekko poniżej zera. W sobotę i niedziele ma zrobić się cieplej, a do tego może mocniej wiać. Kibicom pozostaje mieć jednak nadzieje, że żaden z konkursów nie zostanie odwołany lub skrócony.

Transmisję z wydarzeń na skoczni im. Adama Małysza kibice będą mogli śledzić na antenie Eurosportu i TVN. Relacja dostępna będzie także na platformie Player. Konkursy w Wiśle będzie można obejrzeć także na antenie TVP, TVP Sport i w internecie pod adresem sport.tvp.pl

PROGRAM ZAWODÓW W PUCHARU ŚWIATA W WIŚLE

Piątek, 3 grudnia : 18.00– kwalifikacje do konkursu indywidualnego * Sobota, 4 grudnia: 16.30 – konkurs drużynowy * Niedziela 5 grudnia: 16.00 – konkurs indywidualny.