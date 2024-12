Julia Szeremeta zmierzy się z Leną Buchner w ramach Suzuki Boxing Night. Andrzej Gołota gościem specjalnym?

Dla zawodniczki Paco Lublin będzie to pierwszy oficjalny występ od czasu igrzysk olimpijskich w Paryżu. Przypomnijmy, że w stolicy Francji zawodniczka Paco Lublin wywalczyła srebrny medal będąc jedną z największych niespodzianek igrzysk.

W Lubinie wicemistrzyni olimpijska zmierzy się Niemką Leną Buchner. Reprezentantka Niemiec to brązowa medalistka Pucharu Świata, dwukrotna mistrzyni kraju i zwyciężczyni turnieju Golden Belt. Ostatnie mistrzostwa Niemiec Buchner zakończyła na trzeciej pozycji, bo w półfinale przegrała z Ani Manukyan.

– Myślę, że Julia poradzi sobie z Niemką. Szermeta była ostatnio na obozie w Gostyniu, pewnie jest trochę zmęczona treningami, ale nie powinno mieć to wpływu na jej postawę. Na pewno te wszystkie obowiązki medialne, które miała po zdobyciu medalu olimpijskiego trochę odciągnęły ją od boksu. Ale przecież na medal olimpijski boks czekał bardzo długo, ponad 30 lat. Medal olimpijski ma dużo większe przełożenie na zainteresowanie medialne niż medal mistrzostw świata. Igrzyska oglądają wszyscy, a mistrzostwa świata w boksie tylko kibice pięściarstwa. Julia jest coraz starsza i bardziej dojrzała. Jest też bardziej samodzielna. Medal dodał jej pewności siebie. To bardzo dobrze – mówi Andrzej Stachura, prezes Paco Lublin.

Drugą gwiazdą lubelskiej gali będzie Damian Durkacz. Pięściarz z Knurowa wraca do formy po kompletnie nieudanych igrzyskach olimpijskich. Przypomnijmy, że długo gonił on za olimpijskim biletem, ale kiedy już go otrzymał, to nie wykorzystał swojej szansy. Na przeszkodzie stanął mu Rami Kiwan. Bułgar jednogłośnie pokonał go w już podczas pierwszej walki turnieju w stolicy Francji. Kiwan też furory w Paryżu nie zrobił, bo dotarł zaledwie do ćwierćfinału. Durkacz z kolei niedawno bił się w mistrzostwach Polski, gdzie dość łatwo sięgnął po złoty medal. W Lublinie Durkacz zmierzy się z Tigranem Melkonyanem z Armenii.

Co ciekawe, podczas piątkowej ceremonii ważenia zawodników organizatorzy poinformowali, że Lublin może odwiedzić w piątek Andrzej Gołota, który ma być gościem specjalnym imprezy.

Początek gali Suzuki Boxing Night jest zaplanowany na godz. 20.45. Transmisję z hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli przeprowadzi TVP Sport.

Karta walk Suzuki Boxing Night 32

Kat. 60 kg: Mikołaj Mańka – Michał Akoyo Ampaw * 75 kg: Mateusz Wojtasiński – Wiktor Kociuba * 66 kg: Patrycja Borys – Weronika Dziubek * 75 kg: Barbara Marcinkowska – Patrycja Grzywińska * + 92 kg: Adam Tutak – Wiktor Skiba * 57 kg: Łukasz Dudzińśki – Erik Evoyan (Armenia) * 60 kg: Paweł Brach – Khachk Baghumyan (Armenia) * 71 kg: Damian Durkacz – Tigran Melkonyan (Armenia) * 57 kg: Julia Szereta – Lena Marie Buchner (Niemcy).