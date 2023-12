Skoki narciarskie. Karl Geiger królem w Klingenthal

Sobotni konkurs miał pasjonujący przebieg, a Polscy kibice wreszcie mieli powody do tego żeby się uśmiechnąć. Po pierwszej serii siódme miejsce zajmował Piotr Żyła, który skoczył 137 metrów. Pięć lokat niżej plasował się natomiast Dawid Kubacki (131.5 m). Natomiast liderem zawodów był Niemiec Karl Geiger, który wyprzedzał Japończyka Ryoyu Kobayashiego i Piusa Paschke. Lider Pucharu Świata i dotychczasowy zwycięzca wszystkich dotychczasowych konkursów – Stefan Kraft po pierwszej serii był czwarty.

Seria finałowa potoczyła się nieco gorzej dla Polaków. 130 metrów jakie uzyskał Kubacki dało mu finalnie 15. miejsce. Z czołowej dziesiątki wypadł za to Żyła, który skoczył tylko 126 metrów i zajął 12. miejsce. Z kolei walka o zwycięstwo trwała do ostatniej chwili. Najpierw 146 metrów skoczył Anze Lanisek i awansował na szóste miejsce. Potem atak wykonał Kraft – skoczył 144.5 metra i do momentu kiedy na belce usiadł Geiger był na prowadzeniu. Niemiec wytrzymał presję i po locie na 146 metr zajął pierwsze miejsce w zawodach wyprzedzając Austriaka o ledwie 1.2 punktu.

Niedzielne zawody stały na jeszcze wyższym poziomie, choć niestety Bialo-Czerwoni znów zaprezentowali się poniżej oczekiwań. 17. miejsce na półmetku zajmował Piotr Żyła, a 23. lokacie był Dawid Kubacki. Dwóch naszych pozostałych reprezentantów –Paweł Wąsek i Andrzej Stękała nie awansowało do drugiej serii. Na półmetku, podobnie jak w sobotę, na prowadzeniu znajdował się Karl Geiger, który poszybował na 141 metr. Niemiec wyprzedzał o 1,1 punktu Anze Laniska (141,5 m) oraz o 2,7 pkt. Lovro Kosa (142,5 m). Czwarty był Ryoyu Kobayashi (139 m), a piąty lider Pucharu Świata Stefan Kraft (134,5 m).

Dwójka naszych rodaków w drugiej serii spadła na niższe lokaty. Finalnie Żyła zajął 22. a Kubacki 28. miejsce. Natomiast w czołówce też doszło do roszad. Najpierw Andreas Wellinger skoczył 146.5 metra i wyrównał należący do Michaela Uhrmanna rekord skoczni z 2011 roku, a chwilę później dokładnie tyle samo uzyskał Gregor Deschwanden. To spowodowało, że jury zadecydowało o obniżeniu belki startowej. Z krótszym najazdem nie poradził sobie ani Kraft ani Kobayashi, którzy zamiast walczyć o podium spadli na dalsze lokaty w czołowej dziesiątce. Nerwy na wodzy utrzymał Geiger i skacząc 146 metrów sięgnął po drugie z rzędu zwycięstwo „u siebie”.

Po sześciu konkursach liderem Pucharu Świata jest Kraft (508 punktów) przed Wellingerem (380) i Geigerem (353). Najlepszym z Polaków jest obecnie Żyła – 20 miejsce i 56 punktów.

PUCHAR ŚWIATA W KLINGENTHAL

WYNIKI SOBOTNIEGO KONKURSU

1.Karl Geiger (144 m, 146 m) 274.7 pkt * 2. Stefan Kraft (140 m, 144.5 m) 273.5 pkt * 3. Ryoyu Kobayashi (140.5 m, 143.5 m) 270.7 pkt * 4. Andreas Wellinger (139 m, 144.5 m) 263.9 pkt * 5. Pius Paschke (145.5 m, 143 m) 263.8 pkt * 6. Anze Lanisek (135 m, 146 m) 257.7 pkt * 7. Gregor Deschwanden (138.5 m, 140 m) 253.6 pkt * 8. Michael Hayboeck (129.5 m, 145 m) 238.2 pkt * 9. Johann Andre Forfang (136 m, 124.5 m) 234.4 pkt * 10. Jan Hoerl (133 m, 138.5 m) 232.7 pkt * 11. Piotr Żyła (137 m, 126 m) 231 pkt *** 15. Dawid Kubacki (131.5 m, 130 m) 225.9 pkt *** 41. Paweł Wąsek (113.5 m) 76.8 pkt *** 42. Andrzej Stękała (113.5 m) 76.6 pkt *** 46. Maciej Kot (109 m) 68.8 pkt.

WYNIKI NIEDZIELNEGO KONKRUSU