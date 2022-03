Skoki narciarskie. Kobayashi najlepszy, Polacy bez trenera

O niepewnej przyszłości czeskiego szkoleniowca spekulowano już od dłuższego czasu. Dlatego Doleżal zdecydował, że sam poinformuje, że nie przedłuży wygasającego z końcem sezonu kontraktu i zrobił to tuż po zakończeniu piątkowego konkursu indywidualnego, w którym brylowali Sloweńcy. – Zadecydowałem i chciałem oficjalnie ogłosić, że umowa ze mną nie będzie przedłużona. To wyszło można powiedzieć z dwóch stron – powiedział szkoleniowiec w rozmowie z Eurosportem. – To co się działo w mediach w ostatnich miesiącach – wszystko czytałem. Tak się nie robi. W czwartek rozmawiałem ze sztabem, zawodnikami i oficjalnie im ogłosiłem decyzję. Chciałem, aby wyszło to ode mnie. Przeżyłem sześć lat w Polsce w bardzo dobrych warunkach. Coś też zrobiliśmy bo pojawiły się sukcesy. Muszę podziękować zawodnikom, sztabowi za zaufanie i całą pracę. Wiem, że miałem najlepszy team na świecie – przyznał kończący swoją pracę trener reprezentacji Polski.

Dolezal został członkiem sztabu reprezentacji Polski w sezonie 2016/2017 jako asystent trenera Stefana Horngachera. Kiedy Austriak zdecydował się na przejście do reprezentacji Niemiec, przyjął posadę głównego szkoleniowca Biało-Czerwonych, którą pełnił przez trzy sezony – 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022.

Kamil Stoch i spółka na pożegnanie Doleżala zajęli pod jego wodzą czwarte miejsce w konkursie drużynowym. Z kolei w niedzielę, na zakończenie sezonu szansę na miejsce na podium miał Żyła, ale w drugiej serii skoczył ledwie 221. 5 m i wypadł z czołowej dziesiątki i tym samym najlepszym z Polaków okazał się Dawid Kubacki zajmując dziewiąte miejsce. Zawody wygrał Marius Lindvik i zakończył sezon na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Drugie miejsce przypadło Karlowi Geigerowi, a zdobywcą Kryształowej Kuli okazał się Ryoyu Kobayashi. Dla Japończyka to drugi triumf w cyklu PŚ w karierze.

WYNIKI PIĄTKOWEGO KONKURSU INDYWIDUALNEGO

Ziga Jelar (232 m, 239 m) 468.2 pkt * 2. Peter Prevc (226 m, 237 m) 464.8 pkt * 3. Anze Lanisek (230 m, 230.5 m) 458.5 pkt * 4. Timi Zajc (228 m, 224 m) 454.8 pkt * 5. Ryoyu Kobayashi (223.5 m, 237 m) 452.8 pkt * 6. Stefan Kraft (222 m, 228.5 m) 450.3 pkt * 7. Domen Prevc (234.5 m, 220 m) 443.5 pkt * 8. Yukiya Sato (231.5 m, 238.5 m) 442.9 pkt * 9. Halvor Egner Granerud (229.5 m, 234.5 m) 442.2 pkt * 10. Manuel Fettner (227 m, 231 m) 441.8 pkt * 11. Kamil Stoch (228 m, 222 m) 438.3 pkt *** 15. Jakub Wolny (228 m, 226 m) 429.5 pkt *** 18. Piotr Żyła (218 m, 226 m) 427.7 pkt *** 20. Andrzej Stękała (223m, 224 m) 422 pkt *** 26. Dawid Kubacki (208.5 m, 228.5 m) 408.2 pkt.

WYNIKI SOBOTNIEGO KONKURSU DRUŻYNOWEGO

Słowenia 1601.1 pkt * 2. Norwegia 1576.9 pkt * 3. Austria 1544.2 pkt * 4. Polska 1522.2 pkt * 5. Niemcy 1425.8 pkt * 6. Japonia 1355.3 pkt * 7. Finlandia pkt 1259.5 pkt * 8. Szwajcaria 1198.1 pkt.

WYNIKI NIEDZIELNEGO KONKURSU INDYWIDUALNEGO

Marius Lindvik (241.5 m, 245.5 m) 455.1 pkt * 2. Yukiya Sato (236.5 m, 242.5 m) 446.8 pkt * 3. Peter Prevc (235.5 m, 240 m) 438.6 pkt * 4. Timi Zajc (233 m, 240 m) 437.2 pkt * 5. Anze Lanisek (231 m, 244.5 m ) 435.7 pkt * 6. Ziga Jelar (239 m, 232 m) 435.2 pkt * 7. Cene Prevc (241 m, 246 m) 425.4 pkt * 8. Ryoyu Kobayashi (235.5 m , 230.5 m) 423.7 pkt * 9. Dawid Kubacki (231 m, 235 m) 422.5 pkt * 10. Michael Hayboeck (226 m, 244.5 m) 421.7 pkt *** 12. Piotr Żyła (237.5 m, 221.5 m) 419 pkt *** 14. Kamil Stoch (225 m, 231.5 m) 416.3 pkt.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA PLANICA 7

Timi Zajc 1532.5 pkt * 2. Marius Lindvik 1528.7 pkt * 3. Peter Prevc 1525.1 pkt *** 10. Kamil Stoch

1465.5 pkt *** 14. Piotr Żyła 1440.9 pkt * 15. Dawid Kubacki 1420.1 pkt.

KLASYFIKACJA GENERALNA PUCHARU ŚWIATA W LOTACH

Ziga Jelar 270 pkt * 2. Timi Zajc 260 pkt * Stefan Kraft 224 pkt *** 6. Piotr Żyła 160 pkt *** 11. Dawid Kubacki 83 pkt * Kamil Stoch 74 pkt.

KLASYFIKACJA GENERALNA PUCHARU ŚWIATA ZA SEZON 2021/2022