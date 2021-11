Skoki narciarskie. Konkursy w Kuusamo - gdzie oglądać? Transmisja w TV i online

Przed tygodniem nasi reprezentanci wypadli dość blado na skoczni w Niżnym Tagile i w nienajlepszy sposób rozpoczęli obecny sezon. Najbardziej zadowolony po pierwszych zawodach mógł być Kamil Stoch, który zajął piąte miejsce. Niestety, w niedzielę nasz najlepszy skoczek nie poszedł za ciosem i nie zakwalifikował się nawet do serii finałowej. Na domiar złego w Rosji koronawirusem zakaził się Klemens Murańka i wiadomo, że z tego powodu zabraknie do podczas konkursów w fińskim Kuussamo, które odbędą się już w ten weekend. Murańka pozostał w szpitalu w Jekaterynburgu do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu PCR, a jako jego opiekun pozostał z nim Radek Zidek.

W miejsce Murańki trener Michal Doleżal na najbliższe zawody powołał Aleksandra Zniszczoła. To on dołączył do Kamila Stoch, Dawida Kubackiego, Piotra Żyły, Andrzeja Stękały, Jakuba Wolnego i Stefana Huli, którzy przenieśli się z Niżnego Tagiłu do Kuusamo, gdzie już w piątek odbędą się kwalifikacje do pierwszego z dwóch konkursów.

Oba weekendowe konkursy będzie można obejrzeć na antenie TVN, Eurosportu i aplikacji Player.

PUCHAR ŚWIATA W KUUSAMO

Piątek: 12 – Odprawa techniczna * 14.30 – trening * 17.10 – kwalifikacje. Sobota: 15.15 – seria próbna * 16.30 – konkurs indywidualny. Niedziela: 14.30 – kwalifikacje * 16.15 – konkurs indywidualny.