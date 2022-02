Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Skoczkowie poza podium w konkursie drużynowym

Poniedziałkowy konkurs rozgrywany był w loteryjnych warunkach. Na półmetku najlepiej na olimpijskiej skoczni spisywali się Słoweńcy i po skokach Lovro Kosa (134 m), Cene Prevca (132 m), Timiego Zajca (124 m) i Peter Prevca (129 m) byli pierwsi. Drugie miejsce przypadło Austriakom. Po skokach Stefana Krafta (127,5 m), Daniela Hubera (130,5 m), Jana Hoerla (133 m) oraz Manuela Fettnera (128 m) tracili dziewięć punktów do liderów. Stawką na podium uzupełniła Norwegia po skokach Halvora Egnera Graneruda (138 m) oraz Daniela Andre Tande (130,5 m), Roberta Johanssona (125,5 m), i Mariusa Lindvika (121 m).

Czwarte miejsce w połowie konkursu zajmowali Niemcy, a piąta była Japonia. Za nią plasowali się Polacy po skokach Piotra Żyły (118 m), Pawła Wąska (131,5 m), Dawida Kubackiego (122 m) i Kamila Stocha (137 m) ze startą 22 punktów do podium. Do finałowej serii awansowali także Rosjanie oraz Szwajcarzy., a udział w zawodach zakończyli Czesi, Amerykanie i Chińczycy.

W drugiej serii Polacy próbowali odrabiać straty. Sygnał do ataku dał Żyła skacząc 125.5 m co jak się później okazało przesunęło naszą drużynę na czwarte miejsce. Po skokach Wąska (120 m) i Kubackiego (126 m) Biało-Czerwoni nie zdołali utrzymać lokaty dającej walkę o medal. Polska przed skokiem Stocha była piąta z niewielką przewagą nad Japonią. W swojej ostatniej olimpijskiej próbie Stoch uzyskał 127. 5 m i przegrał z Royu Kobayashim (132.5 m) co dało naszej drużynie szóste miejsce.

Po zakończeniu konkursu z brązu cieszyli się Niemcy, którzy minimalnie wyprzedzili Norwegów. Srebrny medal zdobyli trafił do Słoweńców, a złoto zgarnęła Austria, której bohaterem został Jan Hoerl skacząc 137. 5 m.

WYNIKI KONKURSU DRUŻYNOWEGO NA SKOCZNI DUŻEJ