Telewizja Republika robi Sylwestra w Lubelskiem. Będą gwiazdy disco-polo

Na razie jednak brak oficjalnego programu. „Na Sylwestra w Chełmie zagra łącznie 19 wykonawców/zespołów. Będą i zagraniczni goście. O szczegółach poinformujemy w ciągu kilku dni” – tak zagadkowo napisał w mediach społecznościowych prezydent Jakub Banaszek. Chociaż nie należy do PiS, to jednak partia go lubi z wzajemnością. A prawicowa telewizja Republika Tomasza Sakiewicza po zmianie rządów w Polsce, stała się dla PiS głównym medium do komunikacji z wyborcami.

Jak podaje serwis plejada.pl imprezę w Chełmie mają poprowadzić Anna Popek i Rafał Patyra. Na pewno, jedną z gwiazd ma być Sławomir Świerzyński, lider zespołu Bayer Full. Nie zabraknie innych wykonawców muzyki disco-polo, choćby zespołów Młodzi i Piękni, Weekend czy Playboys. Z kolei, Wirtualna Polska ustaliła jeszcze, że w Chełmie wystąpią także Kombi i Lombard.