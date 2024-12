Powiat blisko Ukrainy. Lekarz weterynarii każe szczepić koty

Łącznie w województwie lubelskim od początku roku wykryto 30 ognisk wścieklizny (w tym 14 w listopadzie i 7 w październiku). Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski zarządził odstrzał sanitarny lisów i jenotów na terenach zagrożonych. Łącznie to 1161 zwierząt z 5 powiatów.

>> Wścieklizna w natarciu. Służby walczą z chorobą <<

W środę powiatowa lekarz weterynarii w Chełmie Agnieszka Lis, wydała rozporządzenie o obowiązkowym szczepieniu kotów.

Obowiązek szczepienia dotyczy nie tylko mieszkańców stałych posiadających koty, ale także osób przebywających tam czasowo. Rozporządzenie obowiązuje do końca przyszłego roku (31 grudnia 2025).

Rzeczniczka Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, dr Monika Michałowska w rozmowie z PAP wyjaśniła, że rozporządzenie ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wścieklizny. Od początku roku nie stwierdzono ogniska choroby na terenie powiatu chełmskiego, jednak znajduje się on przy granicy z Ukrainą oraz w sąsiedztwie powiatów gdzie choroba została stwierdzona.

Przypominamy: w Polsce obowiązuje nakaz szczepienia przeciwko wściekliźnie psów powyżej trzeciego miesiąca życia. Szczepienie kotów jest dobrowolne, obowiązkowe w powiatach gdzie występuje choroba. Za niestosowanie się do zarządzeń grozi mandat w wysokości 500 zł.

Wszystkie ogniska chory wykryte w województwie lubelskim znajdują się w powiatach przygranicznych z Ukrainą – całkowicie w tomaszowskim, częściowo w hrubieszowskim, zamojskim, biłgorajskim oraz krasnostawskim. Spowodowane jest to migracją zwierząt z Ukrainy, gdzie prowadzony jest konflikt zbrojny, a akcje szczepień zawieszone.

– Według danych za trzy kwartały bieżącego roku na Ukrainie stwierdzono ponad 800 przypadków wścieklizny, z czego 570 dotyczyło zwierząt domowych. Konflikt zbrojny ogranicza tam działania prewencyjne, co zwiększa ryzyko migracji zakażonych zwierząt na nasze tereny – mówiła podczas konferencji prasowej pod koniec listopada Agnieszka Smyl.

Najskuteczniejszą walką z wścieklizną jest szczepienie zwierząt domowych. Jak informuje wojewódzki lekarz weterynarii, istnieją także szczepionki przeciwko wściekliźnie także dla innych gatunków zwierząt, nie tylko psów i kotów. O ich dostępności należy dowiadywać się w gabinetach weterynaryjnych.

Przypominamy, w Polsce obowiązuje nakaz szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a na terenach zagrożonych także kotów. Jednak WIW zauważa wzrost szczepień kotów, nie tylko na terenach objętych rozporządzeniem wojewody.

– Zwracam uwagę na fakt, że koty samodzielnie się przemieszczają, one nie są pod taką kontrolą jak psy, więc my nie wiemy tak naprawdę gdzie kot był i co robił – mówi Smyl.