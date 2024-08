Klub Wspinaczkowy Kotłownia w środę powita mistrzynię olimpijską Aleksandrę Mirosław

W piątek złota medalistka we wspinaczce sportowej na czas gościła u Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Zarząd województwa zdecydował o przyznaniu nagrody finansowej w kwocie 150 tysięcy złotych. Teraz najszybsza sportsmenka świata zaprezentuje się klubowi, przedstawicielom miasta oraz kibicom.

Podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu reprezentanta KW Kotłownia Lublin okazała się najlepsza w gronie zawodniczek startujących we wspinaczce na czas. Już podczas prekwalifikacji lublinianka dwukrotnie pobiła swój rekord świata. Dotychczas wynosił on 6,24 s. Dwa nowe to najpierw 6,21 s, a następnie 6, 06 s. We właściwych kwalifikacjach osiągnęła czas 6,10 s i z najlepszym rezultatem w stawce pewnie awansowała do ćwierćfinału. W nim wygrała swój bieg z wynikiem 6,35 s, zaś w rozgrywce półfinałowej zmierzyła się z drugą naszą reprezentantką Aleksandrą Kałucką. Z niej zwycięsko wyszła rekordzistka świata (czas 6,19 s). W wielkim olimpijskim finale mistrzyni i rekordzistka świata pokonała Chinkę Ljuan Deng. Potrzebowała na to 6,10 sekundy. Rywalka wspięła się na 15-metrową ścianę w czasie 6,18 s.

Jak już zapowiedziała Mirosław nie zamierza jeszcze kończyć sportowej kariery i już snuje plany na kolejny sezony czyli starty w przyszłym roku.