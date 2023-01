Sportowiec 2022 roku: Celem Anheliny Łysak jest Paryż

Pochodząca z okolic Lwowa zawodniczka do 2020 roku zdobywała medale dla Ukrainy. Po przeprowadzce do Polski reprezentuje chełmski klub. W sportowym dorobku ma już kilka wartościowych trofeów. Bardzo udany był dla niej rok 2021. W Belgradzie Łysak została młodzieżową mistrzynią świata do 23 lat, w kategorii do 59 kg.

Był to historyczny triumf w zapasach kobiet w naszym kraju. Do tej pory żadna z naszych reprezentantek nie stawała na najwyższym stopniu podium. W dorobku utalentowanej zapaśniczki jest jeszcze wicemistrzostwo Europy seniorek podczas mistrzostw rozegranych w kwietniu, w Warszawie. Chełmianka startowała tutaj w wadze do 57 kg. Z kolei podczas młodzieżowych mistrzostw Europy w Skopje, w Macedonii, Anhelina Łysak zdobyła brąz w wadze do 62 kg. Ma również brąz mistrzostw Europy z Rzymu, w 2020 roku.

W 2022 roku zawodniczka Cementu-Gryfa Chełm osiągnęła sukces już w kategorii seniorek. Wystartowała w kategorii do 57 kg podczas mistrzostw świata w Belgradzie. Ówczesna mistrzyni świata młodzieżowców walczyła w kategorii olimpijskiej i w znakomitym stylu zdobyła brązowy medal. Po drodze do podium Łysak wygrała przez położenie na łopatki z reprezentantką Indii Sarisą Sarisa. W kolejnej walce okazała się gorsza od Amerykanki, mistrzyni olimpijskiej, Helen Maroulis. Następną rywalką była zawodniczka z Kazachstanu Emma Tessina, z którą zapaśniczka Cementu-Gryfa poradziła sobie przez przewagę techniczną (10:0). W starciu o brązowy medal pokonała na punkty 10:6 zawodniczkę z Mongolii Davaachineg Erkhembayar.

– Do tej pory nie miałam medalu na mistrzostwach świata seniorek. Mistrzostwo świata młodzieżowców ma trochę inną wartość. Jestem bardzo zadowolona z brązu. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali na drodze do tego sukcesu – mówiła po zdobyciu brązowego krążka MŚ. Medalistka ma się od kogo uczyć, jest klubową koleżanką Katarzyny Krawczyk, uczestniczki igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro z 2016 roku.

Sukcesy pochodzącej z Ukrainy zapaśniczki doceniła Światowa Federacja Zapaśnicza. Brązowa medalistka mistrzostw świata seniorek zajęła trzecie miejsce w opublikowanym przez United World Wrestling rankingu. Medalistka mistrzostw Europy, świata i Polski doskonale współpracuje z trenerami kadry narodowej oraz klubowymi Dariuszem Kucharskim i Igorem Lobasem. Obchodząca w styczniu 25 urodziny utalentowana zapaśniczka ma swoje marzenia. Największym, jak sama podkreśla, jest reprezentowanie Polski w najważniejszej sportowej imprezie czyli igrzyskach olimpijskich, już w przyszłym roku, w Paryżu.