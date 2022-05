Sukces Piotra Lewandowskiego z Cementu-Gryfa Chełm

Młody zapaśnik wystąpił w MP juniorów w stylu wolnym rozegranych w Siedlcach. Chełmianin bronił mistrzostwa kraju w zapasach stylu klasycznym i reprezentował nasz kraj w mistrzostwach Europy i świata. W tym sezonie na drodze do medalu przeszkodziła mu jednak grypa i nie był w stanie powtórzyć sukcesu. Z powodzeniem zaprezentował się za to w rywalizacji w stylu wolnym.

Na starcie w MPJ stanęło 135 zawodników z 52 klubów z Polski. Uczeń Zespołu Szkół Technicznych potwierdził swoją wysoką formę pomimo że na co dzień specjalizuje się w stylu klasycznym. W jego kategorii wagowej do 70 kg do walki o końcowy triumf przystąpiło 22 zapaśników.

W pierwszej walce Lewandowski okazał się lepszy od Mateusza Woźnego z Rzeszowa. W drugim starciu chełmianin również mógł cieszyć się ze zwycięstwa. Tym razem rozprawił się z reprezentantem Łodzi Klimem Hudzenko.

W decydującej walce o zakwalifikowanie się do ścisłego finału zapaśnik Cementu-Gryfa pokonał reprezentanta województwa zachodniopomorskiego, reprezentującego klub Husaria Fight Team, Bartosza Ochrońskiego.

W walce, której stawką był złoty medal mistrzostw Polski, Lewandowski uległ wicemistrzowi Polski seniorów Mateuszowi Łuszczyńskiemu z Koszalina. Tym samym chełmianin wywalczył tytuł wicemistrza Polski juniorów (do lat 20) w stylu wolnym. Trenerami srebrnego medalisty Cementu-Gryfa są Dariusz Jabłoński i Andrzej Głąb.