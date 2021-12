Zawodniczki Cementu-Gryfa Chełm wzięły udział w spotkaniu w Ministerstwie Sportu i Turystki

W spotkaniu uczestniczył także brązowy medalista XXXII Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 Tadeusz Michalik oraz prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron. Zapaśniczki z Chełma, jak też brązowi medaliści mistrzostw świata seniorów Arkadiusz Kułynycz i Gevorg Sahakyan, odebrali gratulacje za godne reprezentowanie biało-czerwonych barw.

W tegorocznym bardzo udanym sezonie dla polskich zapasów reprezentanci naszego kraju startujący w mistrzostwach świata i Europy zdobyli 37 medali. Osiem krążków wywalczyli przedstawiciele Cementu-Gryfa Chełm. Najwięcej powodów do zadowolenia w kończącym się roku miała Anhelina Łysak. Pochodząca z Ukrainy zapaśnicza została w Belgradzie młodzieżową mistrzynią świata (do lat 23), w kategorii do 59 kg. Triumfując w stolicy Serbii polska zapaśniczka przeszła do historii zapasów kobiet – jak pierwsza wywalczyła tytuł młodzieżowej mistrzyni globu. Łysak ma też w dorobku tytuł wicemistrzyni Europy seniorek podczas kwietniowych ME w Warszawie, w wadze do 57 kg. Łysak stanęła też na najniższym stopniu podium w czasie młodzieżowych mistrzostw Europy w Skopje, w Macedonii (kat. 62 kg).

Starsza i bardziej doświadczona koleżanka Łysak, Katarzyna Krawczyk w końcu dopięła swego i podczas październikowych mistrzostwa świata w Oslo stanęła na najniższym stopniu podium w wadze 53 kg. To pierwszy krążek zapaśniczki Cementu-Gryfa podczas zawodów rangi światowej. W swoim dorobku Krawczyk ma m. in. dwa brązowe medale mistrzostw Europy, srebro igrzysk europejskich i trzy mistrzostwa kraju.

Udział w medalowym dorobku przedstawicieli chełmskiego klubu ma także Szymon Szymonowicz. Młodzieżowy reprezentant Polski najpierw we wrześniu wywalczył brązowy medal w wadze do 82 kg, w rozegranych w Kostrzynie mistrzostwach Polski, by następnie na początku listopada świętować sukces podczas młodzieżowych mistrzostw świata w Belgradzie. Młody chełmianin, po wygranej z Finem Markusem Sihtola, zdobył brązowy medal w kategorii 87 kg stylu klasycznego. Bez wątpienia był to życiowy sukces Szymonowicza.

Z kolei Daniela Tkachuk na początku lipca została wicemistrzynią Europy juniorek, które zostały rozegrane w Dortmundzie. Zawodniczka Cementu-Gryfa rywalizowała w kategorii do 76 kg. Po koniec sierpnia stanęła także na najniższym stopniu podium w wadze do 72 kg, w rozegranych w Ufie mistrzostw świata juniorek.

Medalową listę zapaśniczek z Chełma zamyka Marta Gajowniczek. 15-latka, jeszcze jako uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmie, pod koniec maja została wicemistrzynią Europy. Zawody zostały rozegrane w Bułgarii.

Tuż za podium mistrzostw świata kadetek, na piątym miejscu, sklasyfikowana została inna zawodniczka Cementu-Gryfa Wiktoria Kamela. Taką samą pozycję zajęła podczas mistrzostw Europy Urszula Piotrowska.