Kapitalna trzecia kwarta i pewna wygrana Bogdanki AZS UMCS II Lublin

Do przerwy akademiczki wygrywały tylko 27:26. Mecz rozstryzgnęły jednak w trzeciej odsłonie. A w niej pozwoliły rywalkom na zdobycie zaledwie pięciu punktów. Same uzbierały za to 21 "oczek".

Dzięki temu, na 10 minut przed zakończeniem spotkania różnica między drużynami wynosiła 17 punktów. W ostatniej odsłonie lublinianki jeszcze dobiły rywalki i ostatecznie wygrały aż 70:47.

Goszczyńska zapisała na swoim koncie double-double, ale najwięcej punktów zdobyła Michaella Nassisi - 16.

Bogdanka AZS UMCS II Lublin – UKS Trójka Żyrardów 70:47 (13:11, 14:15, 21:5, 22:16)

Bogdanka: Nassisi 16 (4x3), Kuper 10, Goszczyńska 10, Jeziorna 9 (1x3), Adamczuk 5 oraz Mitura 13 (3x3), Pogorzelska 3 (1x3), Mirosław 2, Poleszak 2, Kuniewicz 0, Dyś 0, Maliszewska 0.

Trójka: Kaczmarek 11 (1x3), Jackowska 11 (2x3), Gejcyg 8 (2x3), Jarkiewicz 7, Walczak 2 oraz Miazek 6, Płatek 2, Ludwiczuk 0, Przybylska 0, Śnieg 0.

Sędziowali: Łata i Mazurewicz-Rydz. Widzów: 50.