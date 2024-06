Dominika Ullman pozostaje w Polskim Cukrze AZS UMCS Lublin

Ullman ma za sobą dobry sezon w barwach Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin. W Orlen Basket Lidze wystąpiła w 17 spotkaniach, z czego aż 15 rozpoczęła w pierwszej piątce. Jej średnie wyniosły 6.8 punktu 1.5 zbiórki oraz 0.9 asysty. Ogromne doświadczenie dały jej także rozgrywki Euroligi Kobiet, w których wystąpiła dwunastokrotnie. Najbardziej spektakularne mecze w wykonaniu 18-latki? Bez wątpienia jest nim wrześniowy występ w Pekao S.A. Superpucharze Polski, kiedy KGH BC Polkowice rzuciła pięć „trójek”, czym walnie przyczyniła się do zdobycia tego trofeum przez lubelski zespół. Sama Ullman za ten występ została zresztą nagrodzona tytułem MVP. Później dobrych gier również nie brakowało. W Orlen Basket Lidze warto wspomnieć chociażby o grudniowej rywalizacji z Polonią Warszawa, którą Ullman zakończyła z 16 pkt na koncie. Szkoda tylko, że nie była w stanie odpowiednio pomóc swoim koleżankom w turnieju finałowym juniorskich mistrzostw Polski. W imprezie rozgrywanej w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli Ullman spisywała się przeciętnie, ale winę za to należy zrzucić na urazy oraz zmęczenie spowodowane wymagającym sezonem. - Nie oczekiwaliśmy od niej więcej. Było wiadomo, że przeskok do ekstraklasy z takiego grania młodzieżowego czy pierwszoligowego, jest bardzo ciężki. Od razu na dzień dobry dostała po 25 minut średnio na mecz, a czasem tych minut było nawet więcej. Bardzo dobrze weszła w sezon, bo została MVP Superpucharu i te oczekiwania wobec niej gwałtownie wzrosły. Zdawaliśmy sobie jednak sprawę z tego, że przyjdą kryzysy i różne wahania formy, tak jak to dzieje się u młodych zawodniczek. W nowym sezonie oczekujemy, że poprawi swoje przygotowanie fizyczne i będzie grała dojrzalszą koszykówkę. Będziemy pracować nad tym, aby dołożyła pewne elementy, takie jak grę na koźle, a nie tylko opartą na rzucie – wyjaśnia Krzysztof Szewczyk, trener Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin.

Z każdym dniem skład lubelskiej drużyny jest coraz bardziej klarowny. Wiadomo już, że znajdują się w nim Aleksandra Stanacev, Olga Trzeciak, Laura Miskienie, Batabe Zempare oraz Dominika Ullman.