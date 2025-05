Orlen Oil Motor Lublin podejmie w piątek Innpro ROW Rybnik. Faworyt jest tylko jeden

W minioną niedzielę Bartosz Zmarzlik i spółka po pasjonującym pojedynku pokonali we Wrocławiu tamtejszą Betard Spartę 47:43 i umocnili się na pierwszym miejscu w tabeli. Po dobrze wykonanej pracy żużlowcy w Lublina mogli we wtorkowy wieczór obejrzeć, w jakiej formie są obecnie ich najbliżsi rywale. Mowa o Innpro ROW Rybnik, który swój mecz trzeciej kolejki odjechał z kilkudniowym opóźnieniem. Na Górny Śląsk przyjechał zespół PRES Grupy Deweloperskiej Toruń i co tu dużo mówić – sprawił gospodarzom potężne lanie. Popularne „Anioły” wygrały aż 58:32 i w dobrych humorach udały się w drogę do domu. Natomiast w szeregach beniaminka zapanował duży niepokój, bo kibice i sami żużlowcy z Rybnika liczyli, że postawią się bardziej wyżej notowanemu rywalowi na swoim torze. Bardzo blado we wtorek wypadli ci, na których kibice beniaminka liczą najbardziej czyli: Chris Holder (zaledwie trzy punkty), Nicki Pedersen (pięć punktów) i Gleb Czugunow (sześć „oczek”).

W piątek ekipę Piotra Żyty czeka jeszcze trudniejsze wyzwanie w postaci wizyty w jaskini lwa. Orlen Oil Motor po trzech meczach ma na koncie komplet zwycięstw, a w następnej serii interesuje go tylko i wyłącznie kolejna wygrana. W pierwszym meczu sezonu przed własną publicznością Bartosz Zmarzlik i spółka musieli się co prawda mocno napracować by pokonać Krono-Plast Włókniarza Częstochowa. Teraz znów będą zdecydowanym faworytem.

Nadchodzący mecz będzie miał specjalny smak dla Jacka Holdera, który w piątek będzie ścigać się ze wspomnianym już wcześniej Chrisem Holderem, czyli swoim starszym bratem. Dotychczas patrząc na statystyki indywidualne lepszy jest Jack, który w trzech meczach zdobył 27 punktów, co daje mu 1,929 pkt na mecz. Z kolei Chris zdobył ich do tej pory 24 i legitymuje się średnią 1,5 pkt na spotkanie.

Początek piątkowego meczu na Best Auto Arenie zaplanowano na godzinę 18. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. Zapraszamy do śledzenia relacji ze spotkania na dziennikwschodni.pl.

AWIZOWANE SKŁADY

Innpro ROW Rybnik: 1. Rohan Tungate * 2. Gleb Chugunov * 3. Kacper Pludra * 4. Chris Holder * 5. Nicki Pedersen * 6. Paweł Trześniewski * 7. Kacper Tkocz.

Orlen Oil Motor Lublin: 9. Dominik Kubera * 10. Fredrik Lindgren * 11. Jack Holder * 12. Mateusz Cierniak * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Wiktor Przyjemski * 15. Bartosz Bańbor.

PGE EKSTRALIGA

2 maja: Orlen Oil Motor – Innpro ROW Rybnik (g. 18) * PRES Grupa Deweloperska Toruń – Krono-Plast Włókniarz Częstochowa (g. 20.30) * 4 maja: Bayersystem GKM Grudziądz – Betard Sparta Wrocław (g. 17) * Gazet Stal Gorzów – Stelmet Falubaz Zielona Góra.