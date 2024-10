Efektowne zamknięcie sezonu w koszykówce 3x3 podczas turnieju Lubelskie Cup

Impreza zorganizowana przez Lubelski Związek Koszykówki mogła spokojnie równać się z najlepszymi turniejami w naszym kraju. Profesjonalna oprawa, wysoki poziom sędziowania oraz niezła obsada sprawiła, że widowisko w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli mogło fascynować nielicznych kibiców.

Po sprawnie przeprowadzonej fazie grupowej, w której wzięło udział 8 zespołów bezpośredni awans do półfinałów uzyskały zespoły Podnogo oraz Hutnicze Wilki. W ćwierćfinale natomiast zagrały zespoły z miejsc 2-3 w swoich grupach. Obie konfrontacje okazały się jednak dość jednostronne, bo AS Proem i Ludziki z Delmy pewnie ograły Chopina Lubartów oraz Start 2008 Lublin. AS Proem to drużyna złożona z zawodników pochodzących z Tomaszowa Mazowieckiego, która w tym roku zameldowała się na 7 miejscu podczas silnie obsadzonego turnieju w Chęcinach. Ludziki z Delmy z kolei to ekipa bardzo międzynarodowa, ponieważ w jej składzie jest nawet przedstawiciel Tajwanu.

W półfinale jednak zmęczeni ćwierćfinaliści zgodnie przegrali z wypoczętymi faworytami. AS Proem nie miało szans (14:21) z Hutniczymi Wilkami. Ludziki z Delmy uległy 11:21 Podnogo. Mecz o trzecie miejsce był bardzo wyrównany i zakończył się sukcesem Ludzików z Delmy, które wygrały z AS Proem 17:14. Trzeci zespół Lubelskie Cup występował w składzie Maciej Ćwiek, Chin Yung Huang, Jakub Wróblewski i Mathias Spitaleri.

Finał był zdecydowanie najlepszym spotkaniem całej imprezy. Nic dziwnego, w składzie obu ekip roiło się od gwiazd. Podnogo grało w składzie Gerard Nawrocki, Denis Dados, Maciej Sulenta i Paweł Szyszkowski. Najbardziej znany z tego jest Nawrocki, który ma na koncie występy w Starcie Lublin czy Lubliniance. W barwach tej drugiej ekipy jeszcze dwa lata temu potrafił zdobywać ponad 20 pkt w meczu na poziomie II ligi. Z kolei Hutnicze Wilki to uznana ekipa na arenie ogólnopolskiej, która praktycznie co tydzień gra w różnych miejscach naszego kraju. Niedawno okazała się najlepsza w lubelskim Alco Cup. Pochodzący z Mazowsza koszykarze w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli wystąpili w składzie Dariusz Reguła, Bartłomiej Kietliński, Damian Godlewski i Ivan Varanytsia.

W Lubelskie Cup Hutnicze Wilki musiały się jednak zadowolić drugim miejscem, ponieważ Podnogo wygrało 21:19.