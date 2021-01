Cenna wygrana Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin w Gdańsku z DGT AZS Politechniką

W pierwszej kwarcie oglądaliśmy dużo wyrównanej walki. Lubliniankom co prawda udało się zbudować kilkupunktowa prowadzenie (14:7), ale rywalki szybko zabrały się do pracy i zniwelowały straty. Dla Politechniki punktowała głównie Jazmine Davis. To właśnie Amerykanka była tą zawodniczką, dzięki której gospodynie wyszły na prowadzenie pod koniec tej części spotkania – 21:18.

Ta różnica była jednak na tyle niewielka, że inicjatywa przechodziło z rąk do rąk. To, co mogło cieszyć lubelskiego szkoleniowca, to na pewno fakt, że do standardowo dobrze punktujących Morgan Bertsch i Jennifer O’Neill dołączyła Martina Fassina. Włoszka zaliczyła nawet dwie ofensywne akcje z rzędu, w których skutecznie raziła zza łuku. Kluczowa dla przebiegu tej kwarty była jednak ostatnia minuta, kiedy to wspomniany amerykańsko-portorykański duet trafiał, a rywalki tylko się przyglądały. Do przerwy było 41:36 dla „Pszczółek”.

Po zmianie stron scenariusz przypominał to, co widzieliśmy w premierowej odsłonie. Ponownie żadna z drużyn nie mogła osiągnąć znaczącej przewagi. Lublinianki obejmowały dwukrotnie 12-punktowe prowadzenie – po akcjach Elisabeth Pavel i Morgan Bertsch – ale nie utrzymały go. Podopieczne Krzysztofa Szewczyka potrafiły jednak bronić na tyle skutecznie, żeby do decydującej partii przystąpić z komfortowej dla siebie pozycji – wygrywając 61:55.

W ostatniej kwarcie Pszczółce udało się utrzymać tę przewagę, którą wypracowały sobie przez poprzednie pół godziny. Dołożyły do niej nawet jedno „oczko”. U gdańszczanek zabrakło bardziej zespołowej gry. Ich akcje ofensywne opierały się wyłącznie na trzech zawodniczkach – Jowicie Ossowskiej, Ruth Hamblin i Jazmine Davis. To było zbyt mało, żeby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Ostatecznie AZS UMCS wygrał 77:70.

Warto wspomnieć także o bardzo dobrej postawie Ilarii Milazzo. Koszykarka z półwyspu Apenińskiego zanotowała najlepszy statystycznie występ w tym sezonie – nie tylko zdobyła 14 punktów, ale również, jako najniższa zawodniczka na parkiecie, zgromadziła 10 zbiórek, najwięcej w swoim zespole.

===

DGT AZS Politechnika Gdańska – Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin 70:77 (21:18, 15:23, 19:20, 15:16)

Pszczółka: O’Neill 15, Milazzo 14 (10 zb.), Pavel 6, Fassina 16, Bertsch 13 – Sklepowicz 3, Niedźwiedzka 6, Poboży 4, Kośla.

Politechnika: Rymarenko 2, Pyka 10, Bujniak 5, Davis 20, Hamblin 14 (16 zb.) – Ossowska 10, Scekić 8, Strzelczyk 1.

Sędziowie: Paulina Gajdosz, Łukasz Andrzejewski, Tomasz Tomaszewski.