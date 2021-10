Polski Cukier Pszczółka Start Lublin zmierzy się z Twardymi Piernikami Toruń

Przypomnijmy, że przed rozpoczęciem rozgrywek lubelski klub był typowany do czołowych lokat w Energa Basket Lidze. Tymczasem na razie Start zajmuje w tabeli przedostatnie miejsce i zamiast walki o jak najlepsze miejsce w fazie play-off będzie najprawdopodobniej bił się o utrzymanie.

Kolejne mecze pokazują, że aktualny skład jeszcze nie przyswoił sobie koszykówki preferowanej przez Davida Dedka. „Czerwono-czarni” mają duże problemy z defensywą, która nie stanowi monolitu, a kolejni rywale są w stanie ją rozmontować jednym dobrym podaniem. Do tego część koszykarzy popełnia w obronie proste błędy, które niweczą pracę reszty ekipy. Najczęściej widać to po Quentonie De Cosey, ale kłopoty w tym elemencie ma również chociażby Doron Lamb.

W ofensywie natomiast jest to zespół, który ma olbrzymie problemy z oddawaniem rzutów. Start jest jedną z drużyn, które grają najwolniej w całej lidze, o czym świadczy liczba rzutów z gry. W tym elemencie lublinianie są na drugim miejscu od końca. Bardzo podobnie rzecz ma się również liczbą zdobytych punktów, których średnio notują 71,7. Gorsze w tym elemencie jest tylko Asseco Arka Gdynia. Problemy Startu uwypukliły się zwłaszcza w ostatniej kolejce, kiedy „czerwono-czarni” rywalizowali z Legią Warszawa. Przegrali 60:69, a w drugiej kwarcie byli w stanie zdobyć ledwie 4 pkt. – Przestój w drugiej kwarcie ustawił wynik. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby drużyna przeciwna zdobywała 21 punktów więcej w kwarcie od nas, a my abyśmy rzucali zaledwie cztery. W tej kwarcie był największy problem z naszą grą. W trzeciej kwarcie zaczęliśmy lepiej grać w obronie, lepiej dzielić się piłką i udało się nam zniwelować straty, ale wiemy jak ciężko jest wrócić do meczu, kiedy ma się stratę 20 punktów. Staraliśmy się zrobić wszystko w drugiej połowie, ale nie udało się, bo druga kwarta zaważyła na końcowym wyniku.

Ta długa lista problemów sprawiła, że David Dedek nie może być spokojny o swoją posadę. Wprawdzie oficjalnie tematu zmiany szkoleniowca nie ma, to w kuluarach pojawiają się kolejne nazwiska potencjalnych następców. Słoweniec może jednak się uratować, jeżeli zespół zaliczy progres. Dobrym sygnałem byłoby pokonanie dzisiaj Twardych Pierników Toruń. Najbliższy przeciwnik jest jednak drużyną, która ostatnio znajduje się w dobrej formie. 4 zwycięstwa w 6 spotkaniach plasują Twarde Pierniki na 6 miejscu. W ich zespole największą gwiazdą jest Maurice Watson. 28-letni Amerykanin zdominował zespół notując średnio w meczu blisko 18 pkt i 10 asyst. Warto jednak zwrócić uwagę też na mierzącego 213 cm Trevora Thompsona czy reprezentanta Polski, Aarona Cela.

Piątkowy mecz rozpocznie się o godz. 19.30. Relację z niego będzie można obejrzeć na płatnej platformie internetowej Emocje.tv.