ALMS Start Lublin zajął trzecie miejsce w turnieju półfinałowym mistrzostw Polski U-19

0 A A

Michał Grzesiak to zawodnik, który w przyszłości może stanowić o sile seniorskiej ekipy Startu (fot. Piotr Michalski)

Start jechał do Wrocławia jako zespół, który typowano do awansu do turnieju finałowego. Niestety, ale rzeczywistość nie poszła w parze z oczekiwaniami i drużyna zakończyła swoją przygodę z krajowym czempionatem już na poziomie półfinału

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować