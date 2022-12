Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego: Lider wciąż w formie

Symbit przystąpił do tego spotkania wzmocniony Piotrem Ziółkowskim, który wrócił po drobnym urazie. W składzie zabrakło jednak innego z liderów, Łukasza Zająca. Przez ponad dwie kwarty mecz był bardzo wyrównany, ale w trzeciej szala zwycięstwa zaczęła przechylać się na korzyść Piątego Faulu, który prowadził już różnicą 9 pkt. Symbitowi udało się jednak odrobić straty i doprowadzić do nerwowej końcówki. Chwilę przed ostatnią syreną Piąty Faul wygrywał 60:59. Dwie ostatnie akcje należały jednak do Ziółkowskiego, który zapewnił swoim kolegom triumf 62:60.

Sporo emocji było również w starciu ekip z dolnej części tabeli – Adley Hydroizolacje i Dom Plus. Inauguracyjna kwarta była bardzo niemrawa, a obie ekipy zdobyły łącznie zaledwie 14 pkt. Później jednak się rozkręciły, a trafianie do kosza lepiej wychodziło zawodnikom Dom Plusu. Oni wygrali 45:36, a do zwycięstwa poprowadził ich kapitalny Rafał Duda. W ten sposób Dom Plus wciąż liczy się w walce o awans do czołowej szóstki rozgrywek Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego, która będzie miała dalej szanse na walkę o mistrzowski tytuł.

Teraz w zmaganiach nastąpi przerwa świąteczno-noworoczna. Koszykarze-amatorzy na parkiety wrócą dopiero w styczniu.

Wyniki: Symbit – Piąty Faul 62:60 * Adley Hydroizolacje – Dom Plus 35:46 * Bru – Quattro Tech. 45:74 * The Reds Iglo-Klima – WinPlay 92:60 * 4te Piętro – Lancet 73:53. Mecz Team – Lipa Team został przełożony.