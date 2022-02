LNBA. Alpaca Alfachem w trudnej sytuacji

Alpaca Alfachem Team w ostatnich sezonach zaliczała się do grona czołowych ekip LNBA. Obecne rozgrywki są jednak dla niej koszmarem. Zaledwie 3 zwycięstwa sprawiły, że awans do fazy play-off stał się tylko marzeniem. Je ostatecznie wybiła z koszykarzom Alpacy Matematyka.

Tylko początek meczu był wyrównany, a pierwsze 5 pkt zdobyła nawet Alpaca. Później jednak różnica między obiema ekipami urosła nawet do 15 pkt na korzyść Matematyki. Ekipie Michała Gwiazdowskiego udało się jednak zlikwidować straty na początku drugiej połowy. Kolejne przyspieszenie tempa przez Matematykę okazało się jednak już zabójcze i zapewniło jej triumf 69:56. W jej barwach kapitalnie zagrał Tomasz Celej. To zdecydowanie najbardziej utytułowany zawodnik w całej LNBA – grał m.in. w Starcie Lublin, AZS Koszalin czy Anwilu Włocławek. W niedzielę amatorom z Alpacy wrzucił aż 27 pkt. Mocno pomógł mu w osiągnięciu takiego rezultatu Mieszko Ćwik, który zapisał na swoim koncie 11 asyst. W Alpacy najlepiej zagrał Adrian Kowalczyk, który zanotował double-double. Złożyło się na nie 20 pkt i 18 asyst. (kk)

Konferencja A: Alpaca Alfachem Team – Matematyka 56:69 * Symbit – Folpak GDL Ballers 69:47 * KSC Rodmos – 12 Małp 70:45. Mecz Alco – Migel Brothers nie odbył się.

Symbit 11 21 736:510 Migel Brothers 10 17 626:523 Alco 10 17 609:527 Matematyka 10 16 582:554 Rodmos 11 16 624:591 Alpaca 11 14 553:699 Folpak 10 13 525:618 12 Małp 11 12 494:727

Konferencja B: The Reds Iglo-Klima – Devils 55:39 * Bad Boyz – Basketball Fever 60:54 * Kanina – AT Vision 47:44 * HoopLife U19 – Piąty Faul 0:20 (v.o.) * Patobasket – Tłoki 51:53.

Tłoki 10 19 563:373 Patobasket 10 18 655:420 Devils 10 16 460:512 Piąty Faul 10 15 495:458 Fever 9 15 453:458 Kanina 10 15 474:478 The Reds 10 15 512:559 Bad Boyz 9 12 411:420 HoopLife 10 11 347:446 Cansped 10 11 403:579 AT Vision 8 10 338:432

Konferencja C – play-off (meczi rewanż): Comao Sportowe Puławy – 51ers 20:0 (v.o). Wynik dwumeczu: 120:24. Awans: Comao * Mavericks Team – The Shooters 42:42. Wynik dwumeczu: 100:87. Awans: Mavericks * Richmond – Cukropol Pszczółka II 0:20. Wynik dwumeczu: 0:40. Awans: Cukropol * Dom Plus – Da GG 32:40. Wynik dwumeczu: 86:81. Awans: Dom Plus.