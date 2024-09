Polski Cukier AZS UMCS pokaże się kibicom

To już pewnego rodzaju tradycja, że Polski Cukier AZS UMCS spotyka się ze swoimi kibicami na przedsezonowym spotkaniu. W tym roku oficjalna prezentacja nastąpi w poniedziałek o godz. 16.30, a jej miejsce będzie mała sala widowiskowa ACKiM Chatka Żaka.

Dla akademiczek to będzie wyjątkowy dzień, ponieważ Chatka Żaka od wielu lat jest kojarzona ze studenckim środowiskiem. Dla kibiców będzie to natomiast okazja do porozmawiania ze swoimi pupilkami oraz zrobienia sobie z nimi pamiątkowych zdjęć. Nowych zawodniczek jest całkiem sporo, chociaż chodzi tu przede wszystkim o koszykarki zagraniczne. Drużynę wzmocniły Aleksandra Stanacev, Laura Miskiniene, Batabe Zempare i Stella Johnson. Z tego grona najbardziej znana jest ta pierwsza, która była główną architektką mistrzostwa Polski dla Polskiego Cukru AZS UMCS w sezonie 2022/2023. W mistrzowskim składzie była także Olga Trzeciak, która również wraca do Lublina po rocznej przerwie. Grupę nowych zawodniczek uzupełnia Magdalena Szymkiewicz.

– Z trenerem Szewczykiem już wcześniej rozmawialiśmy o możliwości współpracy, a po zeszłym sezonie rozważałam parę ofert. Ostatecznie zdecydowałam, żebym dalej karierę rozwijać w Lublinie. Potrzebowałam zmiany i zespół z Lublina, wydawał mi się najlepszym miejscem do dalszego rozwoju. W EuroCup naszym celem na początek, jest na pewno wyjście z grupy. Mamy dosyć wyrównane zespoły, więc każdy mecz będzie ciężki. Uważam, że z każdym możemy wygrać, jeżeli tylko odpowiednio podejdziemy do meczu i zagramy „naszą” koszykówkę – powiedziała oficjalnej stronie rozgrywek Magdalena Szymkiewicz.